Sony paranoyaklaştı! Microsoft'un Call of Duty'i sabote edeceğinden korkuyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almak istemesi neredeyse bir yıldır düzenleyiciler tarafından onay bekliyor. Anlaşma hem ABD hem de Avrupa başta olmak üzere önemli düzenleyici kurumlar tarafından inceleniyor. Anlaşmaya ilk günden beri karşı olan Sony’nin paranoyaklaşmış olduğu görülüyor.

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'na (CMA) sunulan yeni belgelerde Sony, Microsoft'un Call of Duty'nin fiyatını artırabileceğini, yalnızca Xbox Game Pass hizmetine özel sunabileceğini ve hatta bilerek veya tesadüfen PlayStation'da Call of Duty'nin kalitesini ve performansını düşürebileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Belgelerde Sony, Microsoft’un Call of Duty’i Playstation’a bug’larla dolu ve performans konusunda eksik bir şekilde çıkartabileceğini, bunun da kendilerini olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor. Microsoft’un kasıtlı olarak oyunun Playstation versiyonunu hatalı çıkartacağı, oyunun PlayStation'daki performansının Xbox'tan daha kötü olduğu ortaya çıkarsa oyuncuların konsol değiştireceği ve PlayStation'a olan güvenin kaybedileceğinin altını çiziyor Sony.

Sony’nin bu düşüncesinin arkasındaki neden tam olarak belli değil ancak Sony, Microsoft'un stratejik olarak PlayStation'da Call of Duty'yi çeşitli şekillerde sabote etmeye çalışabileceğinden korkuyor. Sony'nin Microsoft'un kendi Xbox platformunda Call of Duty'ye öncelik vermesi veya Sony’nin donanım özelliklerinin göz ardı edilmesi konusunda endişe duyması esasında şaşırtıcı değil. Her iki şirket de konsol oyuncularını platformlarına çekmek için özel görünümler, bonuslar ve paketlerle yıllardır Call of Duty hakları için mücadele ediyor.

Yine de Microsoft'un PlayStation'daki Call of Duty'yi kasten hatalarla sabote etmesi pek olası değil. Kaldı ki böyle bir şey olursa oyuncuların tepkilerini göstereceği yer PlayStation değil, oyunun yapımcıları olacaktır. Öte yandan Sony, Microsoft'un Call of Duty'i Xbox Game Pass'te tutmasından ve Sony'nin bu oyunu kendi PlayStation Plus hizmetinde sunmasına izin vermemesinden de endişe duyuyor. Microsoft ise CMA belgelerinde CoD’u kendi abonelik hizmetlerine ekleyebileceğini söylüyor.

