Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony paranoyaklaştı! Microsoft'un Call of Duty'i sabote edeceğinden korkuyor

    Microsoft’un Activision’ı satın almak istemesi düzenleyiciler tarafından inceleniyor. Anlaşmaya karşı olan Sony, Microsoft'un PlayStation için Call of Duty'i sabote etmesinden korkuyor.
    3
    playstatin call of duty xbox Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almak istemesi neredeyse bir yıldır düzenleyiciler tarafından onay bekliyor. Anlaşma hem ABD hem de Avrupa başta olmak üzere önemli düzenleyici kurumlar tarafından inceleniyor. Anlaşmaya ilk günden beri karşı olan Sony’nin paranoyaklaşmış olduğu görülüyor.

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'na (CMA) sunulan yeni belgelerde Sony, Microsoft'un Call of Duty'nin fiyatını artırabileceğini, yalnızca Xbox Game Pass hizmetine özel sunabileceğini ve hatta bilerek veya tesadüfen PlayStation'da Call of Duty'nin kalitesini ve performansını düşürebileceğini söylüyor.

    Sony paranoyaklaştı

    Sony, Microsoft'un Call of Duty'i sabote etmesinden korkuyor Tam Boyutta Gör
    Belgelerde Sony, Microsoft’un Call of Duty’i Playstation’a bug’larla dolu ve performans konusunda eksik bir şekilde çıkartabileceğini, bunun da kendilerini olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor. Microsoft’un kasıtlı olarak oyunun Playstation versiyonunu hatalı çıkartacağı, oyunun PlayStation'daki performansının Xbox'tan daha kötü olduğu ortaya çıkarsa oyuncuların konsol değiştireceği ve PlayStation'a olan güvenin kaybedileceğinin altını çiziyor Sony.

    Sony’nin bu düşüncesinin arkasındaki neden tam olarak belli değil ancak Sony, Microsoft'un stratejik olarak PlayStation'da Call of Duty'yi çeşitli şekillerde sabote etmeye çalışabileceğinden korkuyor. Sony'nin Microsoft'un kendi Xbox platformunda Call of Duty'ye öncelik vermesi veya Sony’nin donanım özelliklerinin göz ardı edilmesi konusunda endişe duyması esasında şaşırtıcı değil. Her iki şirket de konsol oyuncularını platformlarına çekmek için özel görünümler, bonuslar ve paketlerle yıllardır Call of Duty hakları için mücadele ediyor.

    Yine de Microsoft'un PlayStation'daki Call of Duty'yi kasten hatalarla sabote etmesi pek olası değil. Kaldı ki böyle bir şey olursa oyuncuların tepkilerini göstereceği yer PlayStation değil, oyunun yapımcıları olacaktır. Öte yandan Sony, Microsoft'un Call of Duty'i Xbox Game Pass'te tutmasından ve Sony'nin bu oyunu kendi PlayStation Plus hizmetinde sunmasına izin vermemesinden de endişe duyuyor. Microsoft ise CMA belgelerinde CoD’u kendi abonelik hizmetlerine ekleyebileceğini söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Esxici +303 CWaRRioR +172 Bloodin +165 Krone +156 Moueson +126 luzumsuzdur +112 Started_With_FX5200 +79 Mosquerto +74 ahercetin +60 porsche911gt2 +56
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    31 Kişi Okuyor (4 Üye, 27 Misafir) 17 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    668 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, PlayStation ve
    7 etiket daha call of duty microsoft xbox Teknoloji Haberleri Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gürcistan teknoloji mağazaları bebek bakım odasında yakalanmak xanax kafa yapar mı uzun yolda hararet düşmesi amazon forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız