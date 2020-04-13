Resident Evil 4 remake için hazırlıklar başladı: 2022'de gelebilir

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Japon oyun devi Capcom, yeni bir Resident Evil remake'i için düğmeye bastı. Video Games Chronicle'ın haberine göre; serisinin popüler oyunu Resident Evil 4'ün remake versiyonu için hazırlıklar başlamış durumda. Oyunun 2022 yılında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Video Games Chronicle, haberini birden fazla kaynağa dayandırmış. VGC'yi zaten bu tarz konularda güvenilir bir kaynak olarak biliyoruz. RE4 Remake iddiası muhtemelen doğru, ancak elbette Capcom tarafından henüz onaylanmış bir şey yok.

Resident Evil 4 remake'in Capcom çatışı altında bulunan Osaka merkezli M-Two stüdyosu tarafından geliştirildiği belirtiliyor. M-Two'nun Capcom için büyük bir remake projesi üzerinde çalıştığı yönünde daha önce bazı söylentiler çıkmıştı. VGC'nin bugünkü haberi de bu söylentileri bir anlamda doğruluyor. M-Two stüdyosu, eski PlatinumGames çalışanları önderliğinde 2018 yılında kurulmuştu.

Resident Evil 4'ün efsanevi oyun yönetmeni Shinji Mikami yeni projede direkt olarak yer almayacak. Capcom'un Mikami'ye teklifte bulunduğu ancak Mikami'nin, Ghostwire Tokyo oyununa odaklanmak istemesi nedeniyle teklifi reddettiği söyleniyor. Ancak Mikami'nin yine de RE4 Remake projesine dışardan danışmanlık yapacağı belirtilmiş.

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Oyun sektöründe devrim yapmıştı

Resident Evil 4 ilk olarak 2005 yılında Nintendo'nun GameCube konsolu için piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra PlayStation 2'ye de geldi. RE4 günümüzde PC, PS4, Xbox One ve Switch platformlarında oynanabiliyor.

Toplamda 7,5 milyon kopya satan Resident Evil 4, Metacritic puanlarına göre Capcom tarihinin en sevilen oyunu konumunda bulunuyor. RE4 ayrıca omuz-üstü kamera açısı tekniğini sektöre kazandırmış ve bu anlamda büyük bir ilke imza atmıştı. Oyunseverler Resident Evil 4'ü tarihin en devrimsel oyunlarından birisi olarak gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler"

Resident Evil 4 Remake'e gerek var mıydı?

RE4 remake haberleri oyunseverler arasında bugün yeni bir tartışma başlatmış gibi görünüyor. Capcom'un Resident Evil 2 ve 3'ün remake'lerini yapması bildiğiniz gibi büyük beğeni kazanmıştı; her iki oyunun da her anlamda çok eskidiği bir gerçek. Remake versiyonları iki oyuna da yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Resident Evil 4 içinse aynı şekilde bir remake ihtiyacı var mı bu konu tartışmaya açık. Oyunun grafikleri — 15 yıl geçmesine rağmen — bugün bile hiç de fena sayılmayacak seviyede. Kontrollerin ise, evet, günümüz şartları için biraz hantal kaldığı söylenebilir, ancak sadece bunun için bir remake ihtiyacını savunmak zor.

Diğer taraftan Resident Evil 4 gibi efsanevi bir oyunu RE Engine içerisinde deneyimlemek hiç de fena olmayacak diyebiliriz. RE7, RE2 ve RE3'ün yapımında kullanılan RE Engine, sunduğu üstün grafikler, inanılmaz gerçekçi karakter modelleri ve akıcı performansıyla oyun dünyasından büyük övgü alıyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/resident-evil-4-remake/

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