Resmen doğrulandı: DeepSeek Honor cihazlara entegre oluyor

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Tam Boyutta Gör Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, yapay zeka (AI) odaklı geliştirmelerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Çinli dev, DeepSeek-R1 modelini akıllı telefonlara entegre etmeye hazırlanıyor. Üstelik yalnızca akıllı telefonlara değil, dizüstü bilgisayar serisine de yapay zeka desteği geliyor.​​​​​​

DeepSeek Honor cihazlara entegre oluyor

Kaçıranlar için ChatGPT'nin belki de en büyük rakiplerinden DeepSeek AI, Ocak ayında tanıttığı R1 sohbet botuyla dikkatleri üzerine çekmiş, düşük maliyeti ve performansıyla teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yakın tarihte ise bu teknolojinin Huawei cihazlara entegre olacağından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir haber Honor cephesinden geldi.

Tam Boyutta Gör Honor, kendi akıllı asistanı YOYO'nun yeni versiyonunda DeepSeek-R1'in kullanılacağını duyurdu. Honor'a göre YOYO'nun aylık 130 milyondan fazla aktif kullanıcısı var ve Deepseek entegrasyonu doğal dil işleme, bağlamsal anlama ve mantıksal akıl yürütme alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor. Honor’un hedefi ise, daha sezgisel, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak.

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Yapılan duyuruya göre DeepSeek-R1, MagicOS 8.0 ve üstü sürümlere sahip Honor telefonlarda kullanılabilecek. Güncellemeyi almak için kullanıcıların YOYO asistanını 80.0.1.503 sürümüne yükseltmesi gerekiyor. Şimdilik sadece Çin pazarıyla sınırlı olan entegrasyonun küresel pazara yayılıp yayılmayacağı ise şu an için belirsiz.

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