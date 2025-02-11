Resmen doğrulandı: DeepSeek Honor cihazlara entegre oluyor

DeepSeek Honor cihazlara entegre oluyor
Kaçıranlar için ChatGPT'nin belki de en büyük rakiplerinden DeepSeek AI, Ocak ayında tanıttığı R1 sohbet botuyla dikkatleri üzerine çekmiş, düşük maliyeti ve performansıyla teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yakın tarihte ise bu teknolojinin Huawei cihazlara entegre olacağından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir haber Honor cephesinden geldi.
Yapılan duyuruya göre DeepSeek-R1, MagicOS 8.0 ve üstü sürümlere sahip Honor telefonlarda kullanılabilecek. Güncellemeyi almak için kullanıcıların YOYO asistanını 80.0.1.503 sürümüne yükseltmesi gerekiyor. Şimdilik sadece Çin pazarıyla sınırlı olan entegrasyonun küresel pazara yayılıp yayılmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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