Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Gazete’nin mobil uygulamasına önemli bir özellik eklendi. Resmi Gazete’de yeni bir karar, ilan, duyuru yayınlandığında mobil cihazınıza bildirim gönderilecek.

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Ülkemiz hakkındaki pek çok gelişmenin, vergi zamlarının, kanunun değişikliklerinin duyurulduğu Resmi Gazete’de ilanlar farklı saatlerde yayınlanıyor. Bu nedenle takip etmek zor oluyordu. Duyurulardan anında haberdar olmak isteyen kişilerin sayfayı elle yenileyerek takip etmesi gerekiyordu. Artık yeni bir ilan yayınlandığında mobil uygulamadan anında bildirim gönderilecek.

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Anında bildirim özelliğinin yanı sıra duyurular arasında filtreleme özelliği eklendi. Tasarımsal iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapıldı. Resmi Gazete mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

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T.C. Resmi Gazete Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İş Ücretsiz 15M

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