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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi

    T.C. Resmi Gazete'nin Android ve iOS mobil uygulamasına bildirim özelliği geldi. Resmi Gazete'ye yeni bir içerik eklendiğinde kullanıcılara anlık bildirim gönderiliyor.
    23 Mart 2021, 16:52 (1 dk.)
    2
    1
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver


    T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Gazete’nin mobil uygulamasına önemli bir özellik eklendi. Resmi Gazete’de yeni bir karar, ilan, duyuru yayınlandığında mobil cihazınıza bildirim gönderilecek.

    Ülkemiz hakkındaki pek çok gelişmenin, vergi zamlarının, kanunun değişikliklerinin duyurulduğu Resmi Gazete’de ilanlar farklı saatlerde yayınlanıyor. Bu nedenle takip etmek zor oluyordu. Duyurulardan anında haberdar olmak isteyen kişilerin sayfayı elle yenileyerek takip etmesi gerekiyordu. Artık yeni bir ilan yayınlandığında mobil uygulamadan anında bildirim gönderilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı"

    Anında bildirim özelliğinin yanı sıra duyurular arasında filtreleme özelliği eklendi. Tasarımsal iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapıldı. Resmi Gazete mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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