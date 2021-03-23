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    Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı

    6.67 inçlik Samsung E4 AMOLED ekran, mekanik tetik tuşları, Snapdragon 870 yonga seti, çift güçlü hoparlör, 720Hz dokunmatik örnekleme gibi özelliklere sahip.
    23 Mart 2021, 15:10 (1 sa.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı
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    Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefon serisi Black Shark her yıl daha da güçleniyor ve daha iyi hale geliyor. Black Shark 4 serisi ile birlikte sektörde pek az rastlanan iddialı özellikler bir araya getiriliyor. Serinin orijinal modeline bir göz atıyor.

    Black Shark 4 özellikleri ve fiyatı

    Black Shark 4 akıllı telefon modeli 6.67 inçlik Samsung E4 AMOLED ekranda 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran yoğun içeriklerde en verimli çalışacak şekilde optimize edilmiş. Tazeleme hızı ise 144Hz ile en iyiler arasına giriyor.

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    Gözleri koruyan filtre SGS sertifikası alırken 720Hz rekor dokunmatik örnekleme hızı oyunlarda gecikmeyi en aza indiriyor. Çoklu dokunmatik tepki gecikmesi ise 8.3ms olarak ölçülmüş. 1300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DC Dimming teknolojisi sayesinde titreme yapmadan verimli bir şekilde parlaklık seviyelerini değiştirebiliyor.

    Black Shark 4 modelinde Snapdragon 870 yonga seti tercihi yapılmış. 5500MHz LPDDR5 RAM bellek 12GB kapasiteye çıkabiliyor. UFS 3.1 bellek ise 256GB kapasite sunuyor. 4500mAh kapasiteli batarya 120W hızlı şarj ile sadece 15 dakikada doluyor.

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    Black Shark 4 tanıtıldı: Snapdragon 870, mekanik tetik tuşları ve 720Hz dokunmatik hızı
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 ana sensör; 8MP geniş açılı sensör ve 5MP makro sensör ile destekleniyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Çift düzlemsel hoparlör, amplifikatör ve büyük boşluğu ile ses sistemi DxOMark testlerinde 81 puan almayı başarmış.

    Black Shark 4 yenilikçi tetik tuşları ile birlikte geliyor. Mekanik tuşlar 160G güce ve 6 kutuplu manyetik sürücüye sahip. 1 milyon basışa kadar dayanıklı olan tuşlar 15 farklı kısa yol desenini destekliyor.

    Çift kartlı WiFi 6, X dinamik kablosuz anten geçiş sistemi, çift 5G SIM, tüm konumlama sistemlerine destek, NFC, Bluetooth 5.2, kenar parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikleri olan Black Shark 4 için fiyatlar şu şekilde:

    Black Shark 4 6GB + 128GB – 384$  

    Black Shark 4 8GB + 128GB – 415$  

    Black Shark 4 12GB + 128GB – 461$  

    Black Shark 4 12GB + 256GB – 507$  



    https://www.gizmochina.com/2021/03/23/black-shark-4-pro-china-launch-price-specs-features/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Black shark over 9999 gelsin şöyle 10 inch ekranı rulo gibi açılan o zaman düşünürüz.tabi o vakit yaşıyor olursam.
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