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    Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor

    Apple’ın Avrupa Birliği kurallarına uymak için App Store özelinde değişikliklere gideceği söyleniyor. Aktarılanlara göre teknoloji devi App Store'u önümüzdeki haftalarda "ikiye" bölmeye hazırlanıyor.
    Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl Dijital Piyasalar Yasası’nı (Digital Market Act - DMA) kabul etmişti. Bu, çerçevesi belirlenen büyük teknoloji firmalarının tekel olmasını zorlaştırıyor ve daha faydacı bir hal almalarını şart koşuyordu. AB, kurallara uymaları için Apple, Google, Meta ve dahası için geri sayım başlatmış ve 6 Mart 2024 tarihine kadar süre vermişti. Apple ve App Store özelinde ise üçüncü parti marketlerden uygulama yükleme şartı bulunuyordu. Şimdi ise Apple’ın App Store’a dışarıdan uygulama yüklemeye izin vereceği söyleniyor. Ancak bu sadece AB’ye özel olacak.

    App Store ikiye bölünüyor

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, bölgede uygulamaların dışarıdan yüklenmesini mümkün kılmaya zorlayacak Avrupa Birliği gereklilikleri öncesinde App Store'u önümüzdeki haftalarda ikiye bölmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre Apple, AB'deki App Store'u dünyanın geri kalanından ayırmak da dahil olmak üzere, yeni yasal gerekliliklere uymak için ayarlamalar yapmayı planlıyor. Dolayısıyla bu, App Store’u “AB ve dünyanın geri kalanı” şeklinde birbirinden ayıracak.

    Geçtiğimiz hafta Apple CEO'su Tim Cook, Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager ile Apple Park'ta bir araya gelmişti. Vestager, Cook'a Apple'ın DMA kapsamında kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını kullanabilme ve uygulamaları dışardan yüklemelerine izin verme yükümlülüğünü hatırlatmıştı. Apple ayrıca geliştiricilere ürünlerini App Store dışında tanıtma ve üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanma olanağı vermekle yükümlü olacak.

    Cezalar çok ağır

    DMA'nın Apple'ı App Store, FaceTime ve Siri'nin Avrupa'daki çalışma biçiminde bir dizi önemli değişiklik yapmaya zorlaması bekleniyor. Esasında üçüncü taraf marketler ve dışarıdan uygulama yükleme basit bir istek değil, Apple için bir zorunluluk. DMA kapsamına giren ancak gereklilikleri karşılamayan firmalar devasa cezalar alabilir. Komisyon bir şirketin dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar veya tekrar eden suçlular için yüzde 20'sine kadar para cezası uygulayabilecek. Olay sadece para cezası da değil. AB Komisyonu, aynı zamanda firmaların ilgili iş bölümünü satmaya zorlamak gibi yapısal çözümler de uygulama yeteneğine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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