Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl Dijital Piyasalar Yasası’nı (Digital Market Act - DMA) kabul etmişti. Bu, çerçevesi belirlenen büyük teknoloji firmalarının tekel olmasını zorlaştırıyor ve daha faydacı bir hal almalarını şart koşuyordu. AB, kurallara uymaları için Apple, Google, Meta ve dahası için geri sayım başlatmış ve 6 Mart 2024 tarihine kadar süre vermişti. Apple ve App Store özelinde ise üçüncü parti marketlerden uygulama yükleme şartı bulunuyordu. Şimdi ise Apple’ın App Store’a dışarıdan uygulama yüklemeye izin vereceği söyleniyor. Ancak bu sadece AB’ye özel olacak.

App Store ikiye bölünüyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, bölgede uygulamaların dışarıdan yüklenmesini mümkün kılmaya zorlayacak Avrupa Birliği gereklilikleri öncesinde App Store'u önümüzdeki haftalarda ikiye bölmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre Apple, AB'deki App Store'u dünyanın geri kalanından ayırmak da dahil olmak üzere, yeni yasal gerekliliklere uymak için ayarlamalar yapmayı planlıyor. Dolayısıyla bu, App Store’u “AB ve dünyanın geri kalanı” şeklinde birbirinden ayıracak.

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Geçtiğimiz hafta Apple CEO'su Tim Cook, Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager ile Apple Park'ta bir araya gelmişti. Vestager, Cook'a Apple'ın DMA kapsamında kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını kullanabilme ve uygulamaları dışardan yüklemelerine izin verme yükümlülüğünü hatırlatmıştı. Apple ayrıca geliştiricilere ürünlerini App Store dışında tanıtma ve üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanma olanağı vermekle yükümlü olacak.

Cezalar çok ağır

DMA'nın Apple'ı App Store, FaceTime ve Siri'nin Avrupa'daki çalışma biçiminde bir dizi önemli değişiklik yapmaya zorlaması bekleniyor. Esasında üçüncü taraf marketler ve dışarıdan uygulama yükleme basit bir istek değil, Apple için bir zorunluluk. DMA kapsamına giren ancak gereklilikleri karşılamayan firmalar devasa cezalar alabilir. Komisyon bir şirketin dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar veya tekrar eden suçlular için yüzde 20'sine kadar para cezası uygulayabilecek. Olay sadece para cezası da değil. AB Komisyonu, aynı zamanda firmaların ilgili iş bölümünü satmaya zorlamak gibi yapısal çözümler de uygulama yeteneğine sahip.

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Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor