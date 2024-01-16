Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor

App Store ikiye bölünüyor
Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, bölgede uygulamaların dışarıdan yüklenmesini mümkün kılmaya zorlayacak Avrupa Birliği gereklilikleri öncesinde App Store'u önümüzdeki haftalarda ikiye bölmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre Apple, AB'deki App Store'u dünyanın geri kalanından ayırmak da dahil olmak üzere, yeni yasal gerekliliklere uymak için ayarlamalar yapmayı planlıyor. Dolayısıyla bu, App Store’u “AB ve dünyanın geri kalanı” şeklinde birbirinden ayıracak.
Geçtiğimiz hafta Apple CEO'su Tim Cook, Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager ile Apple Park'ta bir araya gelmişti. Vestager, Cook'a Apple'ın DMA kapsamında kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını kullanabilme ve uygulamaları dışardan yüklemelerine izin verme yükümlülüğünü hatırlatmıştı. Apple ayrıca geliştiricilere ürünlerini App Store dışında tanıtma ve üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanma olanağı vermekle yükümlü olacak.
Cezalar çok ağır
DMA'nın Apple'ı App Store, FaceTime ve Siri'nin Avrupa'daki çalışma biçiminde bir dizi önemli değişiklik yapmaya zorlaması bekleniyor. Esasında üçüncü taraf marketler ve dışarıdan uygulama yükleme basit bir istek değil, Apple için bir zorunluluk. DMA kapsamına giren ancak gereklilikleri karşılamayan firmalar devasa cezalar alabilir. Komisyon bir şirketin dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar veya tekrar eden suçlular için yüzde 20'sine kadar para cezası uygulayabilecek. Olay sadece para cezası da değil. AB Komisyonu, aynı zamanda firmaların ilgili iş bölümünü satmaya zorlamak gibi yapısal çözümler de uygulama yeteneğine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.