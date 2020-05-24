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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Retro tarzdaki birinci şahıs nişancı oyunu Project Warlock konsollara geliyor

    2018'in sonlarında PC için yayınlanan Project Warlock konsollara gelmeye hazırlanıyor. Oldukça beğenilen birinci şahıs nişancı oyunu, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One için de yayınlanacak.
    33 dk.
    108
    24
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Retro tarzdaki birinci şahıs nişancı oyunu Project Warlock konsollara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Crunching Koalas ve Buckshot Software tarafından geliştirilen ve retro tarzıyla dikkat çeken birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu Project Warlock artık konsollar için de piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak"

    Olumlu yorumları çok fazla

    Oyunun sırasıyla 9, 11 ve 12 Haziran'da PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One için yayınlanacağı duyuruldu. Oyunun PC versiyonu Aralık 2018'de satışa çıkmıştı. Steam üzerinde binden fazla yorumu var ve bunların yüzde 89'u olumlu. Beş farklı zaman diliminde geçen Project Warlock oyununda kötülükle savaşan gizemli bir büyücü rolünü üstleniyorsunuz.



    Piksel koridorlarında, uçan iblisler ve beş katlı robotlar dahil olmak üzere çeşitli düşmanlarla ve büyük arenalardaki büyük patronlarla (toplam 72 rakip) karşılaşacaksınız. Bıçaklardan, büyük silahlara ve sekiz büyüye kadar otuz sekiz silahlık bir cephaneliğiniz mevcut. Oyunda, düşmanları öldürdükçe deneyim puanları kazanıyor ve kahramanın becerilerini geliştirmenin yanı sıra büyü ve silahlarınızı da geliştirebiliyorsunuz.



    https://www.gematsu.com/2020/05/retro-first-person-shooter-project-warlock-coming-to-ps4-on-june-9-switch-on-june-11-and-xbox-one-on-june-12 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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