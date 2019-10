Rick and Morty: 4. sezonun ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Son dönemlerin en popüler dizilerinden birisi olan Rick and Morty, uzun bir aranın ardından nihayet yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yapımcı kanal Adult Swim, 10 Kasım 2019'da start verecek olan dördüncü sezonun bugün ilk fragmanını da yayınladı.

Yayınlanan ilk fragmanda yeni sezona dair epey bir görüntü var. Özellikle de Mr. Poopy Butthole ve Meeseeks gibi sevilen karakterlerin geri dönüşü dikkat çekiyor. Bunun dışında hayranların en çok merak ettiği konulardan olan Evil Morty hakkında ise beklendiği gibi herhangi bir sahne göremiyoruz. Ancak fragmandan da anlaşılacağı üzere yine bizleri heyecan ve komedi dolu bir sezon bekliyor gibi.

İlginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü sezonu yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.

Tam Boyutta Gör

İlk üç sezonuyla beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Rick and Morty, yapımcı kanal Adult Swim tarafından yüklü bir kontrat almayı da başardı. Adult Swim, Mayıs 2018'de yapılan bir açıklamada tam 70 yeni Rick and Morty bölümü için dizinin yaratıcıları Justin Roiland ve Dan Harmon ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yani Rick and Morty heyecanı uzun yıllar devam edecek.



Rick and Morty'nin dördüncü sezonunun 10 bölümden oluşacağı söylenmişti. Yeni fragmanda ise beş bölümden bahsediliyor. Noel döneminde kısa bir ara verip daha sonra devam etme olasılığı var. Yine de şu an için kesin bir şey olmadığını söyleyebiliriz.