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    Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı

    Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland tarafından hazırlanan Solar Opposites'in ilk fragmanı yayınlandı. Solar Opposites, 8 Mayıs'ta Hulu platformunda yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı
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    Dijital yayın platformu Hulu, yeni yetişkin çizgi dizisi Solar Opposites'ten bugün ilk fragmanı paylaştı. Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland tarafından hazırlanan Solar Opposites, ilk görüntüleriyle oldukça ilgi çekici görünüyor.

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    Solar Opposites'te, patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini Dünya'da bulan dört uzaylının hikayesini izliyoruz. Uzaylılardan ikisi, sağlıksız yiyecekler, TV gibi şeylerin büyük bir tutkunu haline gelerek Dünya'nın muhteşem bir yer olduğunu düşünüyor. Diğer ikisi ise çevre kirliliği ve aşırı tüketicilik gibi insanların alışkanlık haline getirdiği zayıflıkları görüp Dünya'nın mahvolmuş bir yer olduğu kanaatine varıyor. Bu uyumsuz dörtlü, Amerika'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışırken birbirinden ilginç maceralara çıkacak.

    Dizinin absürt yapısı ve karakter tasarımlarıyla ciddi anlamda Rick and Morty'yi andırdığını söyleyebiliriz. Rick and Morty'nin yine araya girdiği şu dönemde bu tarz içerik arayanlar için Solar Opposites çok iyi gelecek gibi.

    Rick and Morty'nin yazarlarından olan Mike McMahan, Solar Opposites'te Justin Roiland'a eşlik ediyor. Roiland-McMahan ikilisi diziyi hazırlayan isimler olacak. 

    Solar Opposites'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 8 Mayıs'ta Hulu platformunda yayınlanacak. Hulu bildiğiniz gibi Kuzey Amerika dışında servis vermiyor.



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