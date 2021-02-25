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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Geçtiğimiz yılın sevilen yeni dizilerinden olan Solar Opposites, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Mart ayında yayınlanacak olan ikinci sezondan ilk uzun fragman yayınlandı.
    25 Şubat 2021, 13:30 (1 gün)
    2,7b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı
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    Rick and Morty yapımcıları Justin Roiland ve Mike McMahan'ın yeni dizisi Solar Opposites'in ikinci sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezonu çok daha eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak gibi görünüyor.

     

    Solar Opposites'te, patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini Dünya'da bulan dört uzaylının hikayesini izliyoruz. Birbirinden farklı kişiliklere sahip olan dört uzaylımız, Amerika'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışırken ilginç maceralara çıkıyor. İlk sezonda Dünya'dan kurtulmayı başaramayan ekibimiz şimdi çok daha çılgın işlere imza atacak. Yeni sezonda ayrıca pandemi teması da öne çıkan konulardan olacak.

    Solar Opposites'in 8 bölümden oluşan ikinci sezonu, 26 Mart'ta Hulu platformunda yayınlanacak. Yeni sezonun ayrıca Avrupa, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi bazı bölgelerde de Disney+ içerisinde bulunan Star platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor. Solar Opposites'i şu an için Türkiye'de yasal bir yoldan izleyemiyoruz ancak Disney+'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte bu durum muhtemelen değişecek.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    aslında dizi ortalama ancak insanları hapsettikleri küçük dünya çok eğlenceli, bende spin off dizi yapılırsa rick and morty kadar iyi bir iş çıkartabilirler..
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