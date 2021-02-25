Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

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Rick and Morty yapımcıları Justin Roiland ve Mike McMahan'ın yeni dizisi Solar Opposites'in ikinci sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezonu çok daha eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Solar Opposites'te, patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini Dünya'da bulan dört uzaylının hikayesini izliyoruz. Birbirinden farklı kişiliklere sahip olan dört uzaylımız, Amerika'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışırken ilginç maceralara çıkıyor. İlk sezonda Dünya'dan kurtulmayı başaramayan ekibimiz şimdi çok daha çılgın işlere imza atacak. Yeni sezonda ayrıca pandemi teması da öne çıkan konulardan olacak.

Solar Opposites'in 8 bölümden oluşan ikinci sezonu, 26 Mart'ta Hulu platformunda yayınlanacak. Yeni sezonun ayrıca Avrupa, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi bazı bölgelerde de Disney+ içerisinde bulunan Star platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor. Solar Opposites'i şu an için Türkiye'de yasal bir yoldan izleyemiyoruz ancak Disney+'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte bu durum muhtemelen değişecek.

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