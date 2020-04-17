Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'den uzun fragman

Tam Boyutta Gör

Dijital yayın platformu Hulu'da yayınlanacak olan yetişkin animasyon dizisi Solar Opposites'ten yeni fragman yayınlandı. Solar Opposites, Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland tarafından hazırlanıyor.

Solar Opposites genel yapısı itibarıyla epey bir Rick and Morty'yi andırıyor diyebiliriz. Dizinin absürt yapısı olsun karakter tasarımları olsun; aynı ekibin işi olduğu net bir şekilde ortada. Rick and Morty hayranları için yine çok eğlenceli bir içerik geliyor gibi.

İlginizi Çekebilir

Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman"

Solar Opposites'te, patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini Dünya'da bulan dört uzaylının hikayesini izliyoruz. Birbirinden farklı kişiliklere sahip olan dört uzaylımız, Amerika'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışırken ilginç maceralara çıkacak.

Uzaylılardan ikisi, sağlıksız yiyecekler, TV gibi şeylerin büyük bir tutkunu haline gelerek Dünya'nın muhteşem bir yer olduğunu düşünüyor. Diğer ikisi ise çevre kirliliği ve aşırı tüketicilik gibi insanların alışkanlık haline getirdiği zayıflıkları görüp Dünya'nın mahvolmuş bir yer olduğu kanaatine varıyor.

Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland (Korvo), Sean Giambrone (Yumyulack), Thomas Middleditch (Terry) ve Mary Mack (Jesse) var.

Solar Opposites, 8 Mayıs'ta Hulu platformunda seyircilerle buluşacak. Hulu bildiğiniz gibi Kuzey Amerika dışında hizmet vermiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.