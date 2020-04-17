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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'den uzun fragman

    Önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak olan Solar Opposites'in uzun fragmanı yayınlandı. Solar Opposites, Rick and Morty'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
    53 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'den uzun fragman
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    Dijital yayın platformu Hulu'da yayınlanacak olan yetişkin animasyon dizisi Solar Opposites'ten yeni fragman yayınlandı. Solar Opposites, Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland tarafından hazırlanıyor.

    Solar Opposites genel yapısı itibarıyla epey bir Rick and Morty'yi andırıyor diyebiliriz. Dizinin absürt yapısı olsun karakter tasarımları olsun; aynı ekibin işi olduğu net bir şekilde ortada. Rick and Morty hayranları için yine çok eğlenceli bir içerik geliyor gibi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman"

    Solar Opposites'te, patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini Dünya'da bulan dört uzaylının hikayesini izliyoruz. Birbirinden farklı kişiliklere sahip olan dört uzaylımız, Amerika'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışırken ilginç maceralara çıkacak. 

    Uzaylılardan ikisi, sağlıksız yiyecekler, TV gibi şeylerin büyük bir tutkunu haline gelerek Dünya'nın muhteşem bir yer olduğunu düşünüyor. Diğer ikisi ise çevre kirliliği ve aşırı tüketicilik gibi insanların alışkanlık haline getirdiği zayıflıkları görüp Dünya'nın mahvolmuş bir yer olduğu kanaatine varıyor.

    Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland (Korvo), Sean Giambrone (Yumyulack), Thomas Middleditch (Terry) ve Mary Mack (Jesse) var.

    Solar Opposites, 8 Mayıs'ta Hulu platformunda seyircilerle buluşacak. Hulu bildiğiniz gibi Kuzey Amerika dışında hizmet vermiyor. 



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 40 dk. yeni yorumcu
    Keşke netflıxe gelse
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