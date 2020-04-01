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    Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman

    Rick and Morty'nin yeni bölümleri önümüzdeki ay yayınlanmaya başlayacak. Dördüncü sezon ikinci kısım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman
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    Rick and Morty'nin 4. sezonu kaldığı yerden çok yakında devam ediyor. Yapımcı kanal Adult Swim, dördüncü sezonun kalan beş bölümü için bugün yeni bir fragman paylaştı ve yayın tarihini açıkladı. Yeni bölümler 3 Mayıs'ta (Türkiye için 4 Mayıs) yayınlanmaya başlayacak.

    Rick and Morty'nin yeni bölümleri yine macera ve komedi dolu geçecek gibi görünüyor. Yukarıdaki fragmanda Tammy gibi önceki sezonlardan bazı karakterler görüyoruz. Rick'in geçmişi veya Evil Morty gibi konuların ele alındığı bölümler bildiğiniz gibi çok seviliyordu. 4. sezon 2. kısımda da muhtemelen yine bu tarz bölümler izleyeceğiz.

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    Ayrıca Bkz. "Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı"

    İlginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.

    Rick and Morty yaklaşık beş aylık bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin şu ana kadar yayınlanan bölümlerini Netflix'ten izleyebilirsiniz.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve çokça beğenilen Samurai & Shogun isimli mini bölüm:



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    şu an kadarki bütün rıck end morty bölümlerini izledim ve yeniden izlemeye rağzıyım çok şirin yaratıcı ve düşünmeye sevk eden biz dizi
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    Led Zeppelin 1 hf.
    Kozure Okami nam-ı diğer Lone wolf and cub dan alıntı yapılmış. İzlenmesi gereken filmler arasında.
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