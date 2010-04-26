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RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G

RIM, WES 2010 kapsamında en yeni BlackBerryleri sergiledi. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G
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RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G
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(BlackBerry Bold 9650)

Özellikle iş dünyası tarafından tercih edilen BlackBerry'nin üreticisi Research in Motion'ın, Amerika'da olduğu kadar ülkemizde de birbirinden farklı modelleriyle tercih edilmeye başladığını söylemek pek de yanlış olmaz. Bir kaç gün önce internete gizlice çekilmiş fotoğrafları ve yüzeysel bilgileri sızdırılan Bold 9650 ile Pearl 3G (9100 / 9105)'nin WES 2010 etkinliği kapsamında lansmanı gerçekleştirildi. Şimdi her iki modelin de detaylarına kısaca değinelim.

112 mm uzunluğunda, 62 mm genişliğinde,14 mm kalınlığında ve 136 gram ağırlığında tasarıma sahip Bold 9650, RIM'ın diğer BlackBerry çözümlerinden alışık olduğumuz QWERTY klavye ve optik trackpad donanımlarıyla dikkat çekmekte. 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen telefon, kullanıcılara EDGE'e oranla daha hızlı internet deneyimi vaat eden 3G (UMTS) desteği de sunmakta. 2.44 inç (~6.1 cm) boyutunda 480 x 360 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekrana ve 512 MB dahili flash belleğe yer verilen 9650'nin toplam kapasitesi microSD kartlar ile 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor, telefonla beraber 2 GB microSD kart hediye ediliyor. Bold 9650'in arkasında ise 3.2 megapiksellik dijital kamera konumlandırılmış; kameraya led flaş, otomatik odaklama, 2x dijital yakınlaştırma ve görüntü stabilizasyon sistemi eşlik etmekte. WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth v2.1 gibi zengin bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran telefonda Facebook, MySpace, Flickr gibi popüler internet siteleriyle entegrasyon, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, BlackBerry App World'e erişim olanağı gibi detaylar unutulmamış. Son olarak 13 güne kadar bekleme, 5 saate kadar konuşma süresi, 13 saate kadar müzik dinleme süresi sunan 1400 mAh batarya ile birlikte gelen Bold 9650'nin mayıs ayında Verizon ve Sprint aracılığıyla boy göstermesi bekleniyor.

RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G
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RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G
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(BlackBerry Pearl 3G / 9100)

WES 2010'da tanıtılan akıllı telefonlardan diğeri Pearl 3G, fotoğraflarda da görülebileceği gibi tüketici beklentilerine göre iki farklı tuş takımı seçeneğiyle geliyor. 9100'de BlackBerry'nin Suretype olarak isimlendirdiği tuş takımı, 9105'de ise klasik T9 tuş takımı kullanılmış. 108 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 13.3 mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında dizayn edilen Pearl 3G, dört band GSM ve HSDPA şebekesi desteği sunuyor, 624 MHz saat hızında işlemciden - 256 MB SD RAM'den güç alıyor, BlackBerry 5.0 işletim sistemini kullanıyor.

360 x 400 piksel ekrana sahip telefonun diğer özellikleri arasında 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, 2.5x dijital yakınlaştırma, WI-FI 802.11 b/g/n - A-GPS - Bluetooth v2.1 bağlantıları, optik trackpad, 256 MB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, 1150 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleriyle göze çarpıyor. Pearl 3G'nin RIM'in ilk WI-FI 802.11n desteği sunan modeli olduğunu hatırlatalım. Batarya en iyi koşullarda 18 güne varan bekleme, 5 saate varan konuşma, 30 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Pearl 3G'nin birbirinden farklı renk seçenekleriyle mayıs ayında ortaya çıkması planlanıyor.

RIM'dan iki yeni BlackBerry: QWERTY klavyeli Bold 9650 ve 802.11n destekli Pearl 3G
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(BlackBerry Pearl 3G / 9105)


http://press.rim.com/release.jsp?id=3886 // http://press.rim.com/release.jsp?id=3906 Yorum Yaz
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egesengun 9 yıl
9000'de de rakam tuşları kırmızı zaten...
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..Knight.. 9 yıl
bir bold 9000 kullanıcısı olarak yeni model bold da çok bir fark göremedim. sanırım yüklü os ta 5 olsa gerek yani bendekınden farkı nedir ? işlemci ram gibi açıklama göremedim


Teknik farklılıkları bu tablodan görebilirsiniz.

na.blackberry.com/...
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ozkank 9 yıl
dikkatli bakınca sol yan kısmı da 9700'den farklı.. Daha yeni 9700 aldık yapılır mı bu ya :)
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Batuist 9 yıl
gerçekten güzel telefon.. farklı bir kullanımı var..
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ozkank 9 yıl
512 mb bellek ve os 6.0 farkı var, bir de rakam tuşları kırmızı...
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BarGoS 9 yıl
bir bold 9000 kullanıcısı olarak yeni model bold da çok bir fark göremedim. sanırım yüklü os ta 5 olsa gerek yani bendekınden farkı nedir ? işlemci ram gibi açıklama göremedim ?
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