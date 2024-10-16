Riot Games'de işten çıkarmalar sürüyor: League of Legends geliştirici ekibi dağılıyor

Tam Boyutta Gör Riot Games, League of Legends geliştirici ekibini etkileyecek yeni işten çıkarma duyurusu yaptı. Riot Games'in kurucu ortağı Marc Merrill, işten çıkarmaya yönelik X hesabı üzerinden “Ekiplerimizde ve çalışma şeklimizde değişiklikler yaparak League deneyimini şimdi ve uzun vadede iyileştirmeye devam edebildiğimizden emin olabilmek için böyle bir değişiklik yaptık.” açıklamasında bulundu.

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Riot Games, bu değişlikliğin bir parçası olarak bazı pozisyonların kaldırıldığını da belirtti. League of Legends’ın 15 yıl ve hatta daha uzun süre en iyi MOBA oyunu olarak kalabilmesi için yalnızca alanında uzman kişilerle devam edilecek gibi görünüyor.

Riot Games, işten çıkarılacak ekip üyeleri için altı aylık maaş, yıllık ikramiye ve daha fazlasını içeren bir tazminat paketi hazırlandığını belirtti. League of Legends geliştirici ekibinden kaç kişi ayrıldığına dair bir açıklama yok. Şirketin açıklamasına göre bunun çok ta bir önemi yok; oyun üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürecek.

Marc Merrill, büyük bir League of Legends ekibine sahip olmaktansa doğru ekibe, doğru önceliklere ve oyuncuların ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmak için sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip olmanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Daha büyük değil, daha akıllı ve daha sağlıklı bir yapı kurmanın önemine dikkat çekiyor.

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