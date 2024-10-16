Riot Games'de işten çıkarmalar sürüyor: League of Legends geliştirici ekibi dağılıyor

Riot Games, bu değişlikliğin bir parçası olarak bazı pozisyonların kaldırıldığını da belirtti. League of Legends’ın 15 yıl ve hatta daha uzun süre en iyi MOBA oyunu olarak kalabilmesi için yalnızca alanında uzman kişilerle devam edilecek gibi görünüyor.
Riot Games, işten çıkarılacak ekip üyeleri için altı aylık maaş, yıllık ikramiye ve daha fazlasını içeren bir tazminat paketi hazırlandığını belirtti. League of Legends geliştirici ekibinden kaç kişi ayrıldığına dair bir açıklama yok. Şirketin açıklamasına göre bunun çok ta bir önemi yok; oyun üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürecek.
Marc Merrill, büyük bir League of Legends ekibine sahip olmaktansa doğru ekibe, doğru önceliklere ve oyuncuların ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmak için sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip olmanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Daha büyük değil, daha akıllı ve daha sağlıklı bir yapı kurmanın önemine dikkat çekiyor.Kaynakça https://x.com/MarcMerrill/article/1846243708100091985 https://www.neowin.net/news/riot-games-announces-layoffs-to-its-league-of-legends-development-team/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.