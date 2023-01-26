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    Riot Games doğruladı: League of Legends kaynak kodları çalındı

    Geçtiğimiz hafta büyük bir siber saldırıya maruz kalan Riot Games, League of Legends kaynak kodlarının çalındığını doğruladı. Hackerlar hile koruma ve kaynak kodları için 10 milyon dolar talep ediyor.
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    Riot Games, League of Legends kaynak kodu sızıntısını doğruladı Tam Boyutta Gör
    League of Legends, Teamfight Tactics ve Valorant gibi birçok popüler oyunun arkasında yer alan Riot Games, geçtiğimiz hafta siber saldırıya uğramıştı. Şimdi de dev yayıncı, gerçekleştirilen saldırı hakkında bir fidye mesajı aldığını ancak ödeme yapmayacağını açıkladı.

    Hackerlar 10 milyon dolar talep ediyor

    Yakın zamanlı paylaşımında Riot Games, siber saldırı sonrasında hiçbir oyuncu verisi veya kişisel bilginin ele geçirilmediğini ancak League of Legends ve Teamfight Tactics video oyunlarının kaynak kodlarının sızdırıldığını doğruladı. Belirtilenlere göre ele geçirilen bu dosyalar arasında, şirketin paylaşmaya hazır olmadığı "deneysel" özellikler yer alıyor. 

    Şirket, siber saldırının detayları hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak hackerların oyunun hile koruma sistemi ve kaynak kodları karşılığında 10 milyon dolar fidye talep ettiği bildiriliyor. Bu konuda Riot Games ise, ''Bugün bir fidye e-postası aldık. Söylemeye gerek yok, ödemeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

    Görünüşe göre Riot Games'in en büyük endişesi, kaynak kodu sızıntısı sonucunda yeni hilelerin ortaya çıkması. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini aktaran dev yayıncı, ''Saldırının anti hile üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekirse düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede dağıtmak için çalışıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

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    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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