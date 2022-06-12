Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor: Tüm karakterer açık olacak

Xbox Bethesda sunumunda Riot Games oyuncuları ve Xbox Game Pass aboneleri için güzel bir haber verildi.
Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamayua göre bu kış, bazı Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek. Bu haberdeki en güzel nokta ise oyundaki karakterlerin hepsinin açık olarak Game Pass'e eklenecek olması.
Ne yazık ki ekleneceği tarih için net bir tarih verilmedi. İlerleyen aylarda daha fazla detay açıklanacaktır. Gelecek oyunlar ve platformlar şöyle:
League of Legends (PC)
League of Legends: Wild Rift (Mobile)
Legends of Runeterra (PC & Mobile)
Teamfight Tactics (PC & Mobile)
Valorant (PC)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek