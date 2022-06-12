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    Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor: Tüm karakterer açık olacak

    Xbox + Bethesda sunumunda League of Legends ve Valorant gibi oyunların yayıncısı olan Riot Games'in oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceği açıklandı.              
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    Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor
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    Xbox Bethesda sunumunda Riot Games oyuncuları ve Xbox Game Pass aboneleri için güzel bir haber verildi.

    Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamayua göre bu kış, bazı Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek. Bu haberdeki en güzel nokta ise oyundaki karakterlerin hepsinin açık olarak Game Pass'e eklenecek olması.

    Ne yazık ki ekleneceği tarih için net bir tarih verilmedi. İlerleyen aylarda daha fazla detay açıklanacaktır. Gelecek oyunlar ve platformlar şöyle:

    League of Legends (PC)

    League of Legends: Wild Rift (Mobile)

    Legends of Runeterra (PC & Mobile)

    Teamfight Tactics (PC & Mobile)

    Valorant (PC)

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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