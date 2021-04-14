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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor

    Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan League of Legends'ın geliştiricisi Riot'un işe alım ilanlarına göre şirket, Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı planlıyor.
    14 Nisan 2021, 19:30 (20 sa.)
    4,2b
    23
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor
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    Oyun sektörünün bu kadar büyümesinde ve gelişmesinde şüphesiz online tabanlı oyunların büyük bir katkısı bulunuyor. Online oyun deyince de bugün akla gelen ilk oyunlardan birisi şüphesiz League of Legends. League of Legends geliştiricisi Riot'ın yeni işe alım ilanlarına bakarak şirketin oyunlar dışında planları olduğunu da görebiliyoruz.

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    Riot'un yayınladığı yeni iş ilanları şirketin aynı zamanda film/dizi sektöründe de aktif olmak istediğini gösteriyor. İlanlarda şirketin live-action diziler ve filmler için iki farklı yönetici aradığı yazıyor. İş tanımlarına baktığımızda ise daha fazla detay öğrenebiliyoruz.

    Film bölümü için alınacak yöneticinin, yaratıcı ekibe liderlik yapması ve League of Legends'in sinematik evreni için yeni yapımlar üretmesi gibi tüm işleri üstlenmesi bekleniyor. Dizi tarafı için alınacak kişiden de hemen hemen aynı iş bekleniyor. Alınacak yöneticiler sadece yeni yapımlar üretmekle kalmayıp aynı zamanda stratejileri de oluşturacak.

    Riot'un yalnızca League of Legends ile ilgilenmeyip aynı zamanda birçok farklı türde oyun çıkarması ve film gibi farklı sektörlerle ilgilenmesi bir hayli güzel bir durum. Umuyoruz ki tüm yapımları başarılı olur ve güzel içerikler tüketiriz.



    https://www.ign.com/articles/riot-is-planning-a-league-of-legends-cinematic-universe
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oh be mükemmel gerçekten. Bu adamların yaptığı animasyonlar vs. muazzam güzel oluyor.
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    O okanhalic 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok zekice düşünülmüş bir hamle, bravo
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    riot un marvel gibi bir evreni var zaten bu evreni daha fazla kitleye kavuşturmak için çok çeşitli işlere imza atıyorlar kahramanların hikayelerini çizgi romanlara filmlere taşıma çabası içindeler zed, lux, quinn gibi kahramanların çizgi romanlarını okudum ülke için ederin den pahalı ama güzel çocuklar için uygun hikayeler.
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah dizi gibi sürükleyici Olur vallahi 10 sezon dahi olsa sıkılmadan izlerim bir de düşünsenize her karakterin solo filmleride geliyormuş ama biraz düşük ihtimal çünkü çok hero var ondan düşük ihtimal ama dizi olur hemde müqq olur inşallah
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    K kordexa 5 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    oyunun sinematikleri güzel her karakterin hikayesi de iyi...ancak hikayelerin oyuna yansıması pek mümkün olmuyor.

    bunun yanında TR sunucusu tam bir rezalet.

    son 20 yılda kültürel olarak çöküşe geçmiş bir toplumun yansıması her yerde olduğu gibi online oyunlarda da ortaya çıkıyor.

    küfür hakaret oyunu satma kavga ne ararsan var...Türkler, Türklerden kaçıp yabancı sunucularda oynuyor :D

    lan şu küfür hakaret vs ye de toxic flame gibi laflar uydurmuşlar ya...en zavallısı da o...bu kadar dilini kirleten başka bir toplum yoktur heralde...belki ingiliz sömürgesi hindistan da bunu yapıyordur bakmak lazım
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    from softwave 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    her 2-3 dakikalik animasyonlarinda film ne zaman gelecek vs diye umutlaniyoruz. Yakışır valla.
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    YuRYTR 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok başarılı bir hamle olur bence
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oh be mükemmel gerçekten. Bu adamların yaptığı animasyonlar vs. muazzam güzel oluyor.
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    keremec (Kerem Safa ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhan Gökçe LEGTN
    Animasyonları genelde harici animasyon stüdyolarına yaptırıyorlar.
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