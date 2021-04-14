Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor

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Oyun sektörünün bu kadar büyümesinde ve gelişmesinde şüphesiz online tabanlı oyunların büyük bir katkısı bulunuyor. Online oyun deyince de bugün akla gelen ilk oyunlardan birisi şüphesiz League of Legends. League of Legends geliştiricisi Riot'ın yeni işe alım ilanlarına bakarak şirketin oyunlar dışında planları olduğunu da görebiliyoruz.

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Riot'un yayınladığı yeni iş ilanları şirketin aynı zamanda film/dizi sektöründe de aktif olmak istediğini gösteriyor. İlanlarda şirketin live-action diziler ve filmler için iki farklı yönetici aradığı yazıyor. İş tanımlarına baktığımızda ise daha fazla detay öğrenebiliyoruz.

Film bölümü için alınacak yöneticinin, yaratıcı ekibe liderlik yapması ve League of Legends'in sinematik evreni için yeni yapımlar üretmesi gibi tüm işleri üstlenmesi bekleniyor. Dizi tarafı için alınacak kişiden de hemen hemen aynı iş bekleniyor. Alınacak yöneticiler sadece yeni yapımlar üretmekle kalmayıp aynı zamanda stratejileri de oluşturacak.

Riot'un yalnızca League of Legends ile ilgilenmeyip aynı zamanda birçok farklı türde oyun çıkarması ve film gibi farklı sektörlerle ilgilenmesi bir hayli güzel bir durum. Umuyoruz ki tüm yapımları başarılı olur ve güzel içerikler tüketiriz.

https://www.ign.com/articles/riot-is-planning-a-league-of-legends-cinematic-universe

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