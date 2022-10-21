Ripple CEO’su Garlinghouse’dan SEC’e sert eleştiri

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Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında bir süredir hareketliliğini koruyan gelişmeler yaşanıyor. Karşılıklı cevapların, itirazların ve iddiaların ortaya konulduğu gelişmelerden birisi daha yaşandı. Hinman belgelerinin mahkemeye sunulmasının ardından Elon Musk, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Elon Musk, Ripple ve SEC Davası Hakkında Paylaşım Yaptı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), mühürlenmiş olmasına rağmen uzun süredir tartışılan Bill Hinman belgelerini mahkemeye teslim etti. SEC’in iddialarını kanıtlamak için kullandığı bazı belgeleri mühürlemesi ve Ripple’ın avukat ordusu ile birçok kanıt sunması, davanın daha da karmaşıklaşmasına yol açıyor.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ise Twitter üzerinden sert bir eleştiri yaptı. Garlinghouse paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“SEC, açıklama, şeffaflık ve netliğe önem verdiğini düşünmenizi istiyor. Onlara inanmayın. Gerçek sonunda ortaya çıktığında, buradaki davranışlarının utanç vericiliği sizi şok edecek”

Elon Musk Garlinghouse’un Tweet’ine “Yok artık” diye cevap verdi. Davanın takipçilerinin aklını karıştıran bu paylaşım, Musk’ın bu eleştiriye katıldığını mı yoksa kinaye mi yaptığını net olarak göstermiyor.

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