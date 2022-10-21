Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ripple CEO’su Garlinghouse’dan SEC’e sert eleştiri

    SEC ile davalı olan Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, SEC'e eleştirilerde bulundu. Elon Musk ise Ripple ve SEC davası hakkında kafa karıştıran paylaşım yaptı.
    1

    Ripple CEO’su Garlinghouse’dan SEC’e sert eleştiri Tam Boyutta Gör

    Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında bir süredir hareketliliğini koruyan gelişmeler yaşanıyor. Karşılıklı cevapların, itirazların ve iddiaların ortaya konulduğu gelişmelerden birisi daha yaşandı. Hinman belgelerinin mahkemeye sunulmasının ardından Elon Musk, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    Elon Musk, Ripple ve SEC Davası Hakkında Paylaşım Yaptı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), mühürlenmiş olmasına rağmen uzun süredir tartışılan Bill Hinman belgelerini mahkemeye teslim etti. SEC’in iddialarını kanıtlamak için kullandığı bazı belgeleri mühürlemesi ve Ripple’ın avukat ordusu ile birçok kanıt sunması, davanın daha da karmaşıklaşmasına yol açıyor. 

    Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ise Twitter üzerinden sert bir eleştiri yaptı. Garlinghouse paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “SEC, açıklama, şeffaflık ve netliğe önem verdiğini düşünmenizi istiyor. Onlara inanmayın. Gerçek sonunda ortaya çıktığında, buradaki davranışlarının utanç vericiliği sizi şok edecek”

    Elon Musk Garlinghouse’un Tweet’ine “Yok artık” diye cevap verdi. Davanın takipçilerinin aklını karıştıran bu paylaşım, Musk’ın bu eleştiriye katıldığını mı yoksa kinaye mi yaptığını net olarak göstermiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız