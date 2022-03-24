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    Ripple-SEC davasında mahkeme SEC’in erteleme talebini kabul etti

    Ripple ve SEC arasında yıllar süren davada mahkeme SEC'in talebini kabul etti ve dava süresi bir kez daha uzadı. Ripple bu talebi reddettiğini açıklamıştı ancak mahkeme SEC'in talebini onayladı.
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    Ripple davasında SEC’nin süre uzatma talebi onaylandı
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    Ripple ve SEC arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Ripple’ın itirazlarına rağmen hakim Sarah Netburn, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) keşif süresini uzatma talebini onayladı. Bilindiği üzere Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen, SEC’yi davayı kasıtlı olarak yavaşlatmak ile suçlamış ve talebin reddedilmesini gerektiğini savunmuştu.

    Ripple ve SEC arasındaki gerilim artarken, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21 Mart tarihinde mahkemeye süre uzatma talebinde bulunmuştu. Bu talebe karşılık olarak yargıç Sarah Netburn, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) yana karar verdi. Yargıç Sarah Netburn SEC’in Ripple davası için süre uzatma talebini kabul etti.

    Benzer şekilde Ripple avukatı Stuart Alderoty da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SEC’ye davayı daha fazla gecikmeyi uğratmayarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlandırma çağrısında bulunmuştu. 

    Son olarak SEC, 8 Nisan tarihinden sonra bir hafta içerisinde Ripple davası için ek keşif gerçekleştirmeye ihtiyacı olup olmadığını yargıca bildirecek.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 5 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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