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    CoinGecko, menkul kıymet endeksini başlattı

    Kripto veri platformu CoinGecko, menkul kıymet olarak yansıtılan kripto projelerinin listelendiği bir endeks başlattı.                                                     
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    CoinGecko, menkul kıymet endeksini başlattı Tam Boyutta Gör
    ABD’li düzenleyici kurumlardan SEC, birçok kripto projesinin menkul kıymet olduğunu açıklamıştı. SEC tarafından açıklanan listede yer alan kripto projeleri, menkul kıymet iddialarının ardından düşüş yaşadı.

    Süreçlerin ardından yeni bir hamlede bulunan CoinGecko, menkul kıymet olarak gösterilen kripto projelerinin endeksini başlattı. Bu endeksin toplam piyasa değerinin 85 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

    CoinGecko, menkul kıymet olduğu belirtilen kripto paralardan bir endeks başlattı.

    Endekste yer alan kripto para birimlerinin listesi ise dikkat çekiyor. CoinGecko’nun yeni endeksinde, menkul kıymet olarak gösterilen kripto para projeleri arasında Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) yer alıyor.

    Endekteki kripto para birimlerinin tam hali ise şu şekilde;

    BNB, ADA, SOL, TRX, MATIC, TON, BUSD, ATOM, FIL, ICP, NEAR, ALGO, SAND, AXS, MANA, FLOW, CHZ, BTT, DASH, NEXO, LUNA, UST, AMP, OMG, POWR, COTI, XYO, VGX, KIN, LCX, RLY, MNGO, RGT, DDX, LBC, NGC, MIR, DRGN, KROM, SALT, DFX, TKN, IHT, HYDRO, HEX, EMAX, PLS, FTT

    SEC, 68 kripto para birimini menkul kıymet olarak göstermişti. Ancak CoinGecko’nun endeksinde 48 proje yer alıyor. Toplam 1,21 trilyon dolarlık kripto piyasasının yalnızca 85 milyar dolarlık kısmı bu endekse tekabül ediyor.

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