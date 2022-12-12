Tam Boyutta Gör Bundan birkaç ay önce Mercedes ve Rivian, Avrupa’da elektrikli minibüs ve kamyonet üretimi için ortaklığa girişmişti. Şimdi bu duyurudan sadece üç ay sonra Rivian, kendi işine konsantre olmak için bu planları durdurduklarını ve “Bu noktada, mevcut ticari işimizin yanı sıra tüketici işimize odaklanmaya inanıyoruz.” açıklamalarını gerçekleştirdi.

Rivian ve Mercedes ortaklığı kısa sürdü

Şirket, "artık Mercedes-Benz ile olan mutabakat zaptını takip etmeyeceğini" söyledi, ancak ayrılık dostane görünüyor ve potansiyel olarak kalıcı olmayacak. Mercedes-Benz'in yöneticilerinden Mathias Geisen yaptığı açıklamada, "Aynı stratejik tutkuyu paylaştığımız için gelecekte Rivian'daki ekiple stratejik fırsatları keşfetmek bir seçenek olmaya devam ediyor” dedi.

Tam Boyutta Gör Rivian halihazırda en iyi elektrikli araç girişimlerinden biri olsa da finansal anlamda istediği noktanın uzağında bulunuyor. Bilindiği üzere şirket maliyetleri azaltmak için işgücünün yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkaracağını duyurmuştu. Firma aynı zamanda araçlarının da fiyatını yükselteceğini kamuoyuna açıklamıştı.

Mercedes ve Rivian, Avrupa'da elektrikli minibüs üretecek 3 ay önce eklendi

Diğer elektrikli otomobil girişimleri de bu yıl enflasyon, daha yüksek faiz oranları ve tedarik gibi diğer sorunlar nedeniyle sorunlarla karşılaştı. Örneğin Arrival, nakit sıkıntısı nedeniyle elektrikli otobüs ve araba projelerini askıya almak zorunda kaldı. Benzer şekilde Faraday Future, nakit akışı sorunları nedeniyle ilk EV'si olan FF91'in lansman tarihini ertelemişti.

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Rivian ve Mercedes'in elektrikli araç ortaklığı sadece 3 ay sürdü