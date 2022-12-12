Rivian ve Mercedes'in elektrikli araç ortaklığı sadece 3 ay sürdü

Rivian ve Mercedes ortaklığı kısa sürdü
Şirket, "artık Mercedes-Benz ile olan mutabakat zaptını takip etmeyeceğini" söyledi, ancak ayrılık dostane görünüyor ve potansiyel olarak kalıcı olmayacak. Mercedes-Benz'in yöneticilerinden Mathias Geisen yaptığı açıklamada, "Aynı stratejik tutkuyu paylaştığımız için gelecekte Rivian'daki ekiple stratejik fırsatları keşfetmek bir seçenek olmaya devam ediyor” dedi.
Diğer elektrikli otomobil girişimleri de bu yıl enflasyon, daha yüksek faiz oranları ve tedarik gibi diğer sorunlar nedeniyle sorunlarla karşılaştı. Örneğin Arrival, nakit sıkıntısı nedeniyle elektrikli otobüs ve araba projelerini askıya almak zorunda kaldı. Benzer şekilde Faraday Future, nakit akışı sorunları nedeniyle ilk EV'si olan FF91'in lansman tarihini ertelemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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