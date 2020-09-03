Robert Pattinson da koronavirüse yakalandı: Batman'in çekimleri yine durdu

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Ünlü oyuncu Robert Pattinson da koronavirüse yakalanan ünlüler listesine girdi. 34 yaşındaki oyuncu son olarak Birleşik Krallık'ta The Batman filminin çekimlerinde yer alıyordu. Pattinson'un koronavirüse yakalanmasının ardından The Batman'in çekimleri de durduruldu.

Warner Bros tarafından yapılan resmi açıklamada,"The Batman'in prodüksiyon ekibinde bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Kendisi şu anda, belirlenen protollerimize göre kendisini karantinaya almış durumda. Çekimler geçici olarak durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

The Batman filminin 1 Ekim 2021'de vizyona girmesi planlanıyor. Pattinson'un koronavirüse yakalanması uzun vadede herhangi bir gecikmeye yol açacak mı şu anda bilemiyoruz. Pandemi öncesinde The Batman'in aslında 1 Haziran 2021'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak salgın sürecinde yaklaşık 6 ay çekim yapılamadığı için vizyon tarihi ertelenmişti. Prodüksiyon ekibi henüz geçtiğimiz hafta çekimlere geri döndü ancak bu sefer de başrol oyuncusu virüse yakalandı.

https://collider.com/robert-pattinson-covid-19-the-batman-filming-delayed-again/

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