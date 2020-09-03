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    Robert Pattinson da koronavirüse yakalandı: Batman'in çekimleri yine durdu

    34 yaşındaki Robert Pattinson son olarak yeni Batman filminin çekimlerinde bulunuyordu. Pattinson'un virüse yakalanmasıyla birlikte filmin çekimleri durduruldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Robert Pattinson da koronavirüse yakalandı: Batman'in çekimleri yine durdu
    Tam Boyutta Gör

    Ünlü oyuncu Robert Pattinson da koronavirüse yakalanan ünlüler listesine girdi. 34 yaşındaki oyuncu son olarak Birleşik Krallık'ta The Batman filminin çekimlerinde yer alıyordu. Pattinson'un koronavirüse yakalanmasının ardından The Batman'in çekimleri de durduruldu.

    Warner Bros tarafından yapılan resmi açıklamada,"The Batman'in prodüksiyon ekibinde bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Kendisi şu anda, belirlenen protollerimize göre kendisini karantinaya almış durumda. Çekimler geçici olarak durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

    The Batman filminin 1 Ekim 2021'de vizyona girmesi planlanıyor. Pattinson'un koronavirüse yakalanması uzun vadede herhangi bir gecikmeye yol açacak mı şu anda bilemiyoruz. Pandemi öncesinde The Batman'in aslında 1 Haziran 2021'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak salgın sürecinde yaklaşık 6 ay çekim yapılamadığı için vizyon tarihi ertelenmişti. Prodüksiyon ekibi henüz geçtiğimiz hafta çekimlere geri döndü ancak bu sefer de başrol oyuncusu virüse yakalandı. 



    https://collider.com/robert-pattinson-covid-19-the-batman-filming-delayed-again/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. en beğenilen
    Dedik o kadar masken burnunu ağzını kapatmıyor diye...
    Yanıtla +20
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    kebimeva 1 hf.
    Kendisi yarasa olduğu için koronavirüs olması normal zaten ondan bulaştı.
    Nasıl bir teknik ekip bu batmanda devamlı koronavirüs olduğunu bilmiyor muydu?
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    seyhmus21 (seyhmus arkan) 5 gün
    Kesin yarasadan geçmiştir
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 hf.
    Neymarda yakalanmış
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Efsane Dark knight Christian Bale gelsin. Bunlar fos maalesef
    Yanıtla +1
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    kebimeva 1 hf.
    Kendisi yarasa olduğu için koronavirüs olması normal zaten ondan bulaştı.
    Nasıl bir teknik ekip bu batmanda devamlı koronavirüs olduğunu bilmiyor muydu?
    Yanıtla +6
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. en beğenilen
    Dedik o kadar masken burnunu ağzını kapatmıyor diye...
    Yanıtla +20
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Üzüldüm 😔
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    Portraitclub 1 hf.
    Çok önemliydi zaten batman filmi. Bizde de batman havalimanı var, ne yapalım?
    Yanıtla +2
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    einhander (Erdem ) 1 hf.
    yakalanmayan kalmadı zaten
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