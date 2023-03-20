Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı: Azab

Tam Boyutta Gör Ankara merkezli teknoloji şirketi Robit Teknoloji, Azab isimli insansız hava aracı geliştirdi. Çok maksatlı kamikaze İHA sınıfındaki Azab’ın uçuş testleri gerçekleştirildi. Azab, sınıfındaki diğer İHA’lara göre uzun menzili ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Azab, intihar dalışı yaparak hedefte infilak ederek vurucu güce sahip olacak. Modüler yapıda tasarlandığı için çeşitli harp başlıklarıyla kullanılabiliyor. Sürü halinde uçuş yapıp sürü halinde saldırı yapabiliyor.

18 HP motordan güç alan Azab, 270 km/h maksimum seyir hızına sahip. 3 bin metre irtifaya kadar uçuş yapabiliyor. Azab’ın kanat açıklığı 150 santimetre (Azab T150) ve 200 santimetre (Azab T200) olarak iki versiyonu mevcut.

Tam Boyutta Gör 200 santimetre kanatlı Azab T200, 15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Türkiye’de sınıfının en yüksek faydalı yük kapasitesini sunuyor. Azab operatör yardımıyla kontrol edilebileceği gibi GPS koordinatlarıyla da kendisi hedefe ulaşıp imha edebiliyor. 5 dakikada kurulabilmesi, 500 kilometreye varan menzili ve sivil araçta dahi taşınabilmesiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa görüntülendi! 1 gün önce eklendi

Azab’ın patlama testlerinin yakın zamanda yapılacağını belirten Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, “Azab uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz Aynı zamanda hedefe geldiğinde otopilotunu uyarıp 'Ben artık kendimi imha ettireceğim' demesi kısmındayız. Mühimmat testlerinin senenin ortasında ya da yılın üçüncü çeyreğinde bitmesini bekliyoruz. Üretime hazırız. Gelecek siparişleri karşılayabilecek düzeyde olacağız." ifadelerini kullandı.

Azab T150 ve Azab T200’ün farklarına değinen Fırat, şunları söyledi:

“Azab T150'yi operasyonel taşıma amacıyla geliştirdik. Bir timin elinde en az 3 tane, arabanın arkasına atıp götürüp 100 kilometre mesafede herhangi bir hedefi kamerayla vurabileceği şekilde yaptık. Azab T200 ise uzun mesafede, ülke sınırlarını koruması amacıyla caydırıcı bir unsur olarak yapıldı. 500 kilometre mesafesi var, 200 kilometreye kadar kontrol edebiliyorsunuz. Sonrasında hedefine kadar ilerliyor. Hedefe geldiğinizde istediğiniz şekilde dalışını gerçekleştiriyor. İsterseniz dik, isterseniz açılı dalış yapabiliyor. Hedefine ulaştığında ya da görev sonlandırıldığında kendini imha edebiliyor. Ele geçirilirse patlamadan ki biraz zor, hiçbir parçasını bulamazlar."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.