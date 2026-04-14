Roblox’un erişim yasağını kaldıracak özellik: Çocuklara özel hesap türleri duyuruldu

Roblox’tan çocuklara yönelik iki yeni hesap türü:
- Roblox Kids: 5-8 yaş arasındaki çocuklar otomatik olarak Roblox Kids hesabına geçecek. Bu gruptaki hesaplar, Roblox’ta yalnızca kendi yaşına uygun oyunlara erişebilecek. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen devre dışı bırakılacak.
- Roblox Select: 9-15 yaş arasındaki gençler bu hesap seviyesine dahil olacak. Roblox Kids’e kıyasla kısmen kısıtlanmış içeriklerden oluşan oyun kütüphanesine erişilecek. İletişim özellikleri ise bulunduğu ülkeye göre varsayılan şekilde aktif veya pasif olacak.
Roblox, oyunlarda çocuklara yönelik uygunsuz içeriklerin bulunmaması adına oyunları dinamik olarak denetleyecek. Geliştirici doğrulamasının yanı sıra Roblox ekipleri tarafından içerik değerlendirmeleri ve derecelendirmeleri yapılarak 16 yaşın altındaki çocuklara uygun içeriklerde çocuk güvenliği sağlanacak.
Yeni ebeveyn kontrolleri eklendi
Roblox, yeni dönemde ebeveynlere çocukların hesaplarında daha fazla kısıtlama yetkisi getiriyor. Ebeveynler, Roblox Kids ve Roblox Select hesabına sahip çocukların oynayabileceği oyunları 15 yaşına kadar engelleyebiliyor. İletişim özelliklerini 15 yaşa kadar tamamen kısıtlayabilir. Ayrıca hangi oyuna erişebileceği konusunda ek onay sürecini devreye alabiliyor.
Roblox yetkilileri erişim yasağının kaldırılması için kolları sıvadı
Roblox yöneticileri iki hafta önce Türkiye’ye gelerek Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile toplantı yapmıştı. Toplantıda Roblox platformunda çocuklar için güvenli ve dijital ortam sağlanmasına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
Roblox Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK ile yürütülen görüşmelerin "oldukça verimli" geçtiğini belirtti. Colaco, bugün duyurulan yeni güvenlik önlemlerinin de bu görüşmelerden beslendiğini söyleyerek, Roblox'u Türkiye'de oyuncu ve geliştirici topluluğuna "mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde" yeniden sunmayı beklediklerini ifade etti.