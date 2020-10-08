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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir

    Tiger Lake tabanlı onbirinci nesil işlemciler ile dizüstü pazarında olumlu eleştiriler alan Intel gelecek yılın başlarında da masa üstü pazarında aynı başarıyı yakalamak istiyor.
    2 hf.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir
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    Yeni nesil Xe grafiklerini barındıran Tiger Lake işlemcilerini dizüstü bilgisayarına sunan Intel’in sonraki hedefi onbirinci nesil işlemcilerini masa üstü pazarına da sunmak. Henüz 10nm süreci konusunda bir ışık yok ancak gelişmiş 14nm süreci önemli avantajlar sağlayacak.

    Intel Rocket Lake neler sunacak?

    Onbirinci nesil Intel masa üstü işlemcileri Rocket Lake kod adıyla tasarlanıyor. Yeni Cypress Cove çekirdekleri gelişmiş 14nm süreci sayesinde hızlarını 5GHz seviyesine kadar çıkartabilecek. Bununla birlikte en fazla 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek. Bir önceki nesilde 10 çekirdeğe kadar işlemciler görmüştük. Sızan benchmark testleri Rocket Lake ile önemli performans artışlarının olacağını gösteriyor.

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    AMD Ryzen 5000 serisi ile mücadele edecek olan Intel Rocket Lake işlemcilerde PCIe 4.0 desteği önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Intel Xe-LP grafik teknolojisi de masa üstünde oyun keyfini bir tık öteye taşıyacak.

    Thunderbolt 4 desteğinin de yer aldığı Rocket Lake işlemcilerin S, P ve H isimlendirmesi ile gelmesi bekleniyor. Intel’in verimliliği yakalayabildiği dönemde de 10nm sürecinin seriye dahil edilebileceği belirtiliyor.

    Tarih konusunda ise Intel aceleci değil. CES 2021 konferansında bir tanıtım ve akabinde ilk modellerin piyasaya çıkması bekleniyordu ancak Intel en erken Mart 2021 tarihinde bir hamle yapmayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/intel-11th-gen-rocket-lake-cpus-desktops-160054994.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    ah ulan şu amd olmasa intel hala pentiumdaydı
    Yanıtla
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 hf.
    Bakalım pci exp 4 ile intel tarafındaki anakartlar ne sıcaklıklara çıkacak.
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 hf.
    Allah'tan lga 1200 soketli olarak 400 serisi anakartların destekleyeceği açıklandı. Zaten 12. nesilde yepyeni bir mimariye geçecekleri için bunlar core serisinin son çıkacak işlemcileri olabilir.
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