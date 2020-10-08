Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir

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Yeni nesil Xe grafiklerini barındıran Tiger Lake işlemcilerini dizüstü bilgisayarına sunan Intel’in sonraki hedefi onbirinci nesil işlemcilerini masa üstü pazarına da sunmak. Henüz 10nm süreci konusunda bir ışık yok ancak gelişmiş 14nm süreci önemli avantajlar sağlayacak.

Intel Rocket Lake neler sunacak?

Onbirinci nesil Intel masa üstü işlemcileri Rocket Lake kod adıyla tasarlanıyor. Yeni Cypress Cove çekirdekleri gelişmiş 14nm süreci sayesinde hızlarını 5GHz seviyesine kadar çıkartabilecek. Bununla birlikte en fazla 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek. Bir önceki nesilde 10 çekirdeğe kadar işlemciler görmüştük. Sızan benchmark testleri Rocket Lake ile önemli performans artışlarının olacağını gösteriyor.

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AMD Ryzen 5000 serisi ile mücadele edecek olan Intel Rocket Lake işlemcilerde PCIe 4.0 desteği önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Intel Xe-LP grafik teknolojisi de masa üstünde oyun keyfini bir tık öteye taşıyacak.

Thunderbolt 4 desteğinin de yer aldığı Rocket Lake işlemcilerin S, P ve H isimlendirmesi ile gelmesi bekleniyor. Intel’in verimliliği yakalayabildiği dönemde de 10nm sürecinin seriye dahil edilebileceği belirtiliyor.

Tarih konusunda ise Intel aceleci değil. CES 2021 konferansında bir tanıtım ve akabinde ilk modellerin piyasaya çıkması bekleniyordu ancak Intel en erken Mart 2021 tarihinde bir hamle yapmayı planlıyor.

https://www.engadget.com/intel-11th-gen-rocket-lake-cpus-desktops-160054994.html

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