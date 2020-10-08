Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir

Yeni nesil Xe grafiklerini barındıran Tiger Lake işlemcilerini dizüstü bilgisayarına sunan Intel’in sonraki hedefi onbirinci nesil işlemcilerini masa üstü pazarına da sunmak. Henüz 10nm süreci konusunda bir ışık yok ancak gelişmiş 14nm süreci önemli avantajlar sağlayacak.
Intel Rocket Lake neler sunacak?
Onbirinci nesil Intel masa üstü işlemcileri Rocket Lake kod adıyla tasarlanıyor. Yeni Cypress Cove çekirdekleri gelişmiş 14nm süreci sayesinde hızlarını 5GHz seviyesine kadar çıkartabilecek. Bununla birlikte en fazla 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek. Bir önceki nesilde 10 çekirdeğe kadar işlemciler görmüştük. Sızan benchmark testleri Rocket Lake ile önemli performans artışlarının olacağını gösteriyor.İlginizi Çekebilir AMD’ye gözdağı: Xe grafikli Intel Tiger Lake işlemciler tanıtıldı
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AMD Ryzen 5000 serisi ile mücadele edecek olan Intel Rocket Lake işlemcilerde PCIe 4.0 desteği önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Intel Xe-LP grafik teknolojisi de masa üstünde oyun keyfini bir tık öteye taşıyacak.
Thunderbolt 4 desteğinin de yer aldığı Rocket Lake işlemcilerin S, P ve H isimlendirmesi ile gelmesi bekleniyor. Intel’in verimliliği yakalayabildiği dönemde de 10nm sürecinin seriye dahil edilebileceği belirtiliyor.
Tarih konusunda ise Intel aceleci değil. CES 2021 konferansında bir tanıtım ve akabinde ilk modellerin piyasaya çıkması bekleniyordu ancak Intel en erken Mart 2021 tarihinde bir hamle yapmayı planlıyor.
https://www.engadget.com/intel-11th-gen-rocket-lake-cpus-desktops-160054994.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS