Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı

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Dünyanın en popüler oyunlarından olan Rocket League artık oynaması ücretsiz. Yapımcı şirket Psyonix, Rocket League'in bugün itibarıyla hem PC hem de konsol tarafında ücretsiz olarak oynanabileceğini açıkladı.

Epic'ten 60 TL kupon fırsatı

Rocket League'in ücretsiz olmasıyla birlikte Epic'ten güzel bir haber daha geldi. Epic Store'da Rocket League'i kütüphanesine ekleyen herkese şu anda 60 TL'lik kupon dağıtılıyor. Kampanya önümüzdeki bir ay boyunca geçerli olacak, yani 23 Ekim'e kadar vaktiniz var.

Epic'in dağıttığı yeni kuponların geçerlilik süresi 1 Kasım'a kadar. 19 Kasım'da çıkacak olan Cyberpunk 2077 için kullanılamıyor. Ayrıca daha önceden kullanmadığınız kuponlarınız varsa bu yeni kuponu onlarla birleştiremiyorsunuz. Son olarak minimum satın alma limiti yine 80 TL olarak belirlenmiş.

Epic Games mağazasında şu anda önemli bazı indirimler de var. Örneğin Red Dead Redemption 2, GTA 5, Borderlands 3, Detroit: Become Human, Metro Exodus şu anda indirimde ve 60 TL'lik kuponlarınızı bu oyunlarda kullanabilirsiniz.

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