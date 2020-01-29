Rockstar'da yüzler gülüyor: GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı

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Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, oyun dünyasını domine etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili bugün bazı resmi açıklamalar yapan Take-Two Interactive, GTA 5 ve RDR 2'nin toplam satışlarının 150 milyonu geride bıraktığını duyurdu.

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GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı

150 milyon adetlik satışın büyük bir kısmı elbette GTA 5'e ait. Take-Two iki oyunun net satış rakamlarını açıklamamış ancak GTA 5 geçtiğimiz Kasım ayında 115 milyon adet satışa ulaşmıştı. RDR 2'nin ise Kasım ayındaki toplam satışı 26,5 milyon seviyesindeydi. Yani iki oyun son çeyrekte toplamda yaklaşık 10 milyon adetlik satış gerçekleştirmiş.

GTA V hızından bir şey kaybetmiyor, RDR 2 ise yavaşladı

Grand Theft Auto 5, Kasım 2018'de 100 milyon adetlik satış sınırını geride bırakmıştı. 2019 yılında ise oyun yaklaşık 15 milyon adet daha satış gerçekleştirmiş. 7 yaşındaki bir oyunun hala bu kadar satması gerçekten de inanılmaz bir şey. Oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir performans.

Diğer taraftan Red Dead Redemption 2'nin satışları ise biraz daha normal seyrediyor. RDR 2, 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam 23 milyon adet satmıştı. Oyunun geride bıraktığımız 2019 yılında PC çıkışıyla da birlikte yaklaşık 6-7 milyon adet daha sattığını tahmin ediyoruz. Müthiş bir başarı olsa da elbette bir GTA 5 değil.

Grand Theft Auto V, şu anda tarihin en çok satış yapan üçüncü oyunu. Birinci sırada 170 milyon kopya satan Tetris (1984) yer alıyor. İkinci sırada ise 2011 yılında çıkış yapan Minecraft var. Minecraft 154 milyon adet satmış.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-01-28-grand-theft-auto-v-and-red-dead-redemption-2-have-sold-a-combined-150m-units

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