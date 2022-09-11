Rockstar Games, GTA 5 ve Online'ın güncellemelerini sonlandırıyor

Görünüşe göre Rockstar Games, artık GTA V ve Online'daki geliştirmeleri sona erdiriyor. Artık GTA Online için gelecekteki güncellemeler üzerinde çalışmayacaklarını söylemese de, yayıncının bir sonraki Grand Theft Auto oyununun geliştirilmesine kaynak ayırabileceği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.
GTA V ve Online'ın geliştirmeleri sona mı eriyor?
Rockstar Games'in internet sayfasında, "Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, küresel ekibimizin uzun yıllar boyunca ortak çabalarını temsil ediyor. 2013'teki orijinal lansmanından günümüze kadar bu oyunlara katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz." açıklamalarını paylaştı.
Grand Theft Auto V, 170 milyonun üzerinde satışla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri haline geldi. Ancak bu paylaşım, şirketin oyunun gelecekteki güncellemeleri üzerinde çalışmayacakları söylentilerine sebep oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler