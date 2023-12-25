Tam Boyutta Gör Rockstar Games, GTA 6 oynanış videolarının sızdırılması nedeniyle uzun bir süre gündemde kaldı. Hatta GTA 6 ile ilgili resimler, 10 bin satırlık kod, debug kayıtları gibi pek çok veri ele geçirilmişti. Şimdi ise bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. GTA 5'e ait tüm kaynak kodları, hackerlar tarafından ele geçirilmiş durumda.

Rockstar Games tekrar hacklendi

Bildiğiniz gibi 2025'de çıkış yapması beklenen GTA 6 için geri sayım resmen başladı. Bu nedenle GTA 5'ten gelen sızıntı haberi çok da büyük görünmeyebilir. Ancak hem GTA 6 hem de Bully 2 gibi oyunlardan da bazı ilginç bilgiler içeriyor.

Kaçıranlar için Rockstar tarafından 2006 yılında yayınlanan Bully, Grand Theft Auto: San Andreas ve Grand Theft Auto 4 arasında piyasaya sürülmüş ve yeni görevler, karakterler ve aktivitelerle olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Yeni sızıntı ise, tahmin edildiği gibi Bully 2'nin arka planda geliştirildiğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Bully 2'nin yanı sıra GTA 5 için erken bir harita ve GTA 6'nın bir zamanlar "Project Americas" kod adını taşıdığına dair bazı komut dosyaları da ortaya çıktı.

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Şu an için bu yeni sızıntının nasıl gerçekleştiği açıklanmadı. Ancak GTA 5 kaynak kodlarının Discord üzerinden sızdırıldığına dair göstergeler mevcut. Hatta bu bilgilerin 2022'den bu yana alınıp satıldığı söyleniyor. Bunlar henüz doğrulanmamış olsa da, Rockstar Games'ten henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

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Rockstar Games tekrar hacklendi: GTA 5'in kaynak kodları sızdı!