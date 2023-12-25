Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rockstar Games tekrar hacklendi: GTA 5'in kaynak kodları sızdı

    Rockstar Games, GTA 6'nın ardından yepyeni bir hacklenme haberi ile gündemde. GTA 5'in kaynak kodlarına ek olarak Bully 2 ve GTA 6'dan bilgiler sızdırıldı. İşte detaylar...
    Rockstar Games tekrar hacklendi: GTA 5'in kaynak kodları sızdı! Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, GTA 6 oynanış videolarının sızdırılması nedeniyle uzun bir süre gündemde kaldı. Hatta GTA 6 ile ilgili resimler, 10 bin satırlık kod, debug kayıtları gibi pek çok veri ele geçirilmişti. Şimdi ise bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. GTA 5'e ait tüm kaynak kodları, hackerlar tarafından ele geçirilmiş durumda.

    Rockstar Games tekrar hacklendi

    Bildiğiniz gibi 2025'de çıkış yapması beklenen GTA 6 için geri sayım resmen başladı. Bu nedenle GTA 5'ten gelen sızıntı haberi çok da büyük görünmeyebilir.  Ancak hem GTA 6 hem de Bully 2 gibi oyunlardan da bazı ilginç bilgiler içeriyor. 

    Kaçıranlar için Rockstar tarafından 2006 yılında yayınlanan Bully, Grand Theft Auto: San Andreas ve Grand Theft Auto 4 arasında piyasaya sürülmüş ve yeni görevler, karakterler ve aktivitelerle olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Yeni sızıntı ise, tahmin edildiği gibi Bully 2'nin arka planda geliştirildiğini doğruluyor.

    Rockstar Games tekrar hacklendi: GTA 5'in kaynak kodları sızdı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Bully 2'nin yanı sıra GTA 5 için erken bir harita ve GTA 6'nın bir zamanlar "Project Americas" kod adını taşıdığına dair bazı komut dosyaları da ortaya çıktı.

    Şu an için bu yeni sızıntının nasıl gerçekleştiği açıklanmadı. Ancak GTA 5 kaynak kodlarının Discord üzerinden sızdırıldığına dair göstergeler mevcut. Hatta bu bilgilerin 2022'den bu yana alınıp satıldığı söyleniyor. Bunlar henüz doğrulanmamış olsa da, Rockstar Games'ten henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nacl molekül mü otomatik vites araba nasıl durdurulur huawei optixstar hg8245x6 setcard nakite çevirme online ses to ses nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız