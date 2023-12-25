Rockstar Games tekrar hacklendi: GTA 5'in kaynak kodları sızdı

Rockstar Games tekrar hacklendi
Bildiğiniz gibi 2025'de çıkış yapması beklenen GTA 6 için geri sayım resmen başladı. Bu nedenle GTA 5'ten gelen sızıntı haberi çok da büyük görünmeyebilir. Ancak hem GTA 6 hem de Bully 2 gibi oyunlardan da bazı ilginç bilgiler içeriyor.
Kaçıranlar için Rockstar tarafından 2006 yılında yayınlanan Bully, Grand Theft Auto: San Andreas ve Grand Theft Auto 4 arasında piyasaya sürülmüş ve yeni görevler, karakterler ve aktivitelerle olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Yeni sızıntı ise, tahmin edildiği gibi Bully 2'nin arka planda geliştirildiğini doğruluyor.
Şu an için bu yeni sızıntının nasıl gerçekleştiği açıklanmadı. Ancak GTA 5 kaynak kodlarının Discord üzerinden sızdırıldığına dair göstergeler mevcut. Hatta bu bilgilerin 2022'den bu yana alınıp satıldığı söyleniyor. Bunlar henüz doğrulanmamış olsa da, Rockstar Games'ten henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.