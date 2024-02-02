Tam Boyutta Gör TikTok'ta 160 milyondan fazla takipçisi olan Senegal asıllı İtalyan influencer Khaby Lame, ilk uzun metrajlı filmini çekmeye hazırlanıyor. Komik TikTok videoları ile kısa sürede dünya çapında üne kavuşan fenomen, aksiyon-komedi türündeki filmde CIA tarafından görevlendirilen bir yemek dağıtım personelini canlandıracak.

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Lame'i beyaz perdeye taşıyacak olan casus komedisinin yapımcılığını Perfect Strangers'tan hatırladığımız Marco Belardi üstleniyor. 00Khaby adını taşıyan İngilizce filmde olay örgüsü İtalya, ABD, Monte Carlo, Dubai ve Fransız Riviera'sında geçecek.

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TikTok'un zirvesinde

Lame, CIA tarafından düşman istihbarat teşkilatlarını yanıltmak üzere kurgulanmış bir yem rolünü canlandıracak. Sakar gizli ajan, silah kaçakçılarından kaçarken ve DNA örnekleri çalarken, aynı zamanda kıskanç İtalyan Çinli kız arkadaşı ve onun sinir bozucu küçük erkek kardeşiyle de uğraşmak zorunda kalacak.

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Covid-19 salgını sırasında işsiz kalan Khaby Lame, TikTok kanalı açarak "basit işleri zorlaştıran" insanlarla alay ettiği kısa videolar yayınlamaya başladı. Tarzı izleyicilerde büyük yankı uyandırdı ve şu an 162 milyon takipçiyle sosyal ağın zirvesinde yer alıyor.

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Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu