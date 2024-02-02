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    Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu

    Basit işleri zorlaştıran insanlarla alay ettiği videolar ile dünya çapında üne kavuşan popüler tiktoker Khaby Lame, beyaz perdeye adım atıyor. İşte ilk filminin konusu ve oynayacağı rol.
    Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu Tam Boyutta Gör
    TikTok'ta 160 milyondan fazla takipçisi olan Senegal asıllı İtalyan influencer Khaby Lame, ilk uzun metrajlı filmini çekmeye hazırlanıyor. Komik TikTok videoları ile kısa sürede dünya çapında üne kavuşan fenomen, aksiyon-komedi türündeki filmde CIA tarafından görevlendirilen bir yemek dağıtım personelini canlandıracak.

    Lame'i beyaz perdeye taşıyacak olan casus komedisinin yapımcılığını Perfect Strangers'tan hatırladığımız Marco Belardi üstleniyor. 00Khaby adını taşıyan İngilizce filmde olay örgüsü İtalya, ABD, Monte Carlo, Dubai ve Fransız Riviera'sında geçecek.

    Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu Tam Boyutta Gör

    TikTok'un zirvesinde

    Lame, CIA tarafından düşman istihbarat teşkilatlarını yanıltmak üzere kurgulanmış bir yem rolünü canlandıracak. Sakar gizli ajan, silah kaçakçılarından kaçarken ve DNA örnekleri çalarken, aynı zamanda kıskanç İtalyan Çinli kız arkadaşı ve onun sinir bozucu küçük erkek kardeşiyle de uğraşmak zorunda kalacak.

    Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu Tam Boyutta Gör

    Covid-19 salgını sırasında işsiz kalan Khaby Lame, TikTok kanalı açarak "basit işleri zorlaştıran" insanlarla alay ettiği kısa videolar yayınlamaya başladı. Tarzı izleyicilerde büyük yankı uyandırdı ve şu an 162 milyon takipçiyle sosyal ağın zirvesinde yer alıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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