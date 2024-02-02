Ünlü tiktoker Khaby Lame ilk filmini çekiyor: İşte konusu

Lame'i beyaz perdeye taşıyacak olan casus komedisinin yapımcılığını Perfect Strangers'tan hatırladığımız Marco Belardi üstleniyor. 00Khaby adını taşıyan İngilizce filmde olay örgüsü İtalya, ABD, Monte Carlo, Dubai ve Fransız Riviera'sında geçecek.
TikTok'un zirvesinde
Lame, CIA tarafından düşman istihbarat teşkilatlarını yanıltmak üzere kurgulanmış bir yem rolünü canlandıracak. Sakar gizli ajan, silah kaçakçılarından kaçarken ve DNA örnekleri çalarken, aynı zamanda kıskanç İtalyan Çinli kız arkadaşı ve onun sinir bozucu küçük erkek kardeşiyle de uğraşmak zorunda kalacak.
Covid-19 salgını sırasında işsiz kalan Khaby Lame, TikTok kanalı açarak "basit işleri zorlaştıran" insanlarla alay ettiği kısa videolar yayınlamaya başladı. Tarzı izleyicilerde büyük yankı uyandırdı ve şu an 162 milyon takipçiyle sosyal ağın zirvesinde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.