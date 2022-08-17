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    Sahibinden.com sıfır ve ikinci el otomobil satışına kısıtlamalar getirdi

    Sahibinden.com'un yeni düzenlemesiyle birlikte sadece otomotiv markalarının yetkili bayilerinin sıfır otomobil satışına izin verilecek. Diğer şirketler ve vatandaşlar "sıfır" ilan yayınlamayacak.
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    Sahibinden com ikinci el otomobil satışına kısıtlamalar getirdi
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    Sahibinden.com geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren sıfır otomobillerin ikinci el satışına getirilen düzenlemeye uyumlu olarak yeni kısıtlamalar ve özellikler ekleyeceğini duyurdu. Yeni değişiklikler 15 Eylül’de devreye alınacak.

    Yapılacak düzenlemeye göre sadece otomotiv marklarının yetkili bayileri “sıfır” otomobil satışı yapabilecek. Diğer satıcıların yalnızca “ikinci el” satışına izin verilecek. Kilometresi 6 bin km altındaki ilanlara izin verilmeyecek.

    Araçların güncel liste fiyatı gösterilecek

    İlan detay sayfasında, satıcının belirlediği fiyatın yanı sıra "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasına imkan sağlanacak.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gezete’de yayınlanarak yasalaşan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de şirketlerin sıfır satın aldığı otomobilleri 6 ay ve 6 bin km dolmadan satışı yasaklanmıştı. Vatandaşlara yönelik düzenleme yapılmamıştı. Sahibinden.com'un yeni düzenlemesiyle birlikte vatandaşlar da "sıfır" ve 6 bin km altında ilan yayınlayamayacak.  

    Platformdaki yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, şunları söyledi:

    "Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden.com’u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız."

    Ertaş, satılık araç ilanlarında satış fiyatını, ilanı girenlerin belirlediğini, kendilerinin fiyatlara herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını vurguladı.

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