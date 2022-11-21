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    RTÜK: Gençler dijital platformlarda günde ortalama 1 saat 27 dakika içerik seyrediyor

    RTÜK'ten gençlerin televizyon, dijital platform ve internet kullanımı hakkında araştırma yaptı. Dijital platformlarda ve internette harcanan süre artarken TV izleme süresi düşüşe geçti.
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    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Gençlerin günlük televizyon izleme ve internet kullanım süreleri hakkında güncel veriler ortaya çıktı.

    Günlük ortalama TV izleme süresi 1 saat 40 dakika

    Araştırmaya katılan 15-21 yaş grubundaki 6.626 gencin günlük televizyon izleme süresi 1 saat 40 dakika olarak belirlendi. Türkiye’de tüm yaş gruplarında günlük TV izleme süresinin 4 saat 33 dakika, dünya genelinde ise 2 saat 54 dakika olduğu ifade ediliyor. Türkiye’deki gençlerin TV izleme süresi, dünya genelindeki ortalama izleme süresinin epey altında olduğu tespit edildi.

    Katılımcıların son bir ay içerisinde yüzde 76,3'ü televizyon izlediğini, yüzde 23,7'si izlemediğini belirtti. Radyo dinleyenlerin oranı (podcast dahil) ise yüzde 33,8 olarak ölçüldü. Televizyon izlememe nedenleri arasında “İçerikleri uygun, faydalı ve gerçekçi bulmuyorum” gerekçesi ilk sırada yer aldı.

    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Gençler artık televizyon izlemek yerine dijital platformları seyretmeyi veya sosyal medyada takılmayı tercih ediyor. RTÜK bu araştırmasında katılımcılara televizyon kullanım alışkanlıklarına ek olarak internet, sosyal medya ve dijital platformları kullanma alışkanlığı hakkında sorular yöneltti.

    Dijital platformlarda günlük ortalama izleme süresi 1 saat 27 dakika

    Araştırmaya katılan 15-21 yaş grubundaki kişilerin yüzde 40,9’u dijital yayın platformlarını izlediğini, yüzde 59,1’i ise izlemediğini ifade etti. Gençlerin dijital platformu izleme süresi günlük 1 saat 27 dakika olarak tespit edildi. Gençler dijital yayın platform içeriklerini yüzde 72,5 oranı ile en fazla cep telefonundan izliyor. 2018 yılındaki araştırmada dijital platformları izleyenlerin oranı sadece yüzde 5,77 olarak belirtilmişti.

    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’deki gençlerde günlük internet kullanım süresi 4 saat 37 dakika olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 95,7’si cep telefonu sahibi olduğunu belirtti. Önceki araştırmalarda tüm yaş gruplarında dünya genelinde günlük 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı, Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğu tespit edilmişti.

    Öte yandan gençlerin sosyal medya ve internet kullanım alışkanlıkları hakkında da sonuçlar elde edildi. Gençlerin yüzde 94,6’sı sosyal medya hesabına sahip. Hesapların yüzde 37’si herkese açık, yüzde 63’ünün profili gizli. “Ailenizin bilmediği bir sosyal medya hesabınız var mı?” sorusuna yüzde 17,7 evet cevap verildi. Sosyal medya kullanmayanların yüzde 25,1’i “hoşlanmadığı ve ilgisini çekmediği için” kullanmadığını belirtti.

    Gençlerin yüzde 32,2'si her gün online oyun oynuyor

    Gençlerin interneti ne için kullandığı hakkındaki çoktan seçmeli soruda neredeyse katılımcıların yüzde 95,5’i mesajlaşma seçeneğini işaretlerdi. Yüzde 94,8'i sosyal medya, yüzde 94,7'si müzik, yüzde 91,9'u film/dizi, yüzde 91,8'i video ve yüzde 76'sı dijital oyun için interneti kullandığını belirten seçenekleri işaretledi. Katılımcıların yüzde 32,2’si internet üzerinden oyun oynadığını belirtti.

    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    İçerik üretimi hakkındaki soruya göre gençlerin yüzde 80,8’i internette fotoğraf paylaşıyor, yüzde 60,9’u yorum veya paylaşım yapıyor. Yüzde 53,7’si video içeriği üretiyor ve yüzde 42,2’si blog yazarlığı yapıyor. Erkekler, kadınlardan daha fazla içerik üretiyor. 19-21 yaş grubundakiler, 15-18 yaş grubundakilere kıyasla daha çok içerik üretiyor.

    En çok dinlenen müzik türleri

    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Müzik türü dinleme alışkanlığı hakkındaki çoktan seçmeli soruda ise yüzde 81,7 ile yerli pop en popüler tür olurken K-Pop’un da yüzde 16,1 ile azımsanmayacak oranda olduğu görülüyor.

    RTÜK'ten gençlerin ortalama televizyon izleme süresini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Haber okuma veya izleme tercihleri hakkındaki çokta seçmeli soruya katılımcıların yüzde 71’i sosyal medya, yüzde 70’i televizyon, yüzde 46’sı internet haber siteleri, yüzde 18’i yazılı basın ve yüzde 10’u radyoyu kullandığını belirtti. Haber alma kaynağı olarak en çok güvendikleri ve en fazla takip ettikleri mecranın sosyal medya olduğu tespit edildi.

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