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    RTX 4080 ve RTX 4070 özellikleri sızdı: Bellek kapasitesi artıyor

    Bir süredir Nvidia'nın SUPER serisine ait yeni ekran kartlarını duyuracağı söyleniyor. Son olarak RTX 4080 ve 4070 SUPER'in bellek kapasitesi ve bazı kilit özellikleri sızdırıldı.
    RTX 4080 SUPER için ilk bilgiler sızdırıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 20 serisiyle tanıtılan SUPER markası iki nesildir rafa kaldırıldı. Öyle ki hem RTX 30 hem de RTX 40 serisi ekran kartlarında Ti markasının kullanıldığını gördük. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Daha önce Nvidia'nın RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise yeni kartlardan ilk bilgiler paylaşıldı.

    RTX 4070 ve 4080 SUPER'den ilk bilgiler sızdırıldı

    Gelen haberlere göre, yaklaşmakta olan RTX 4080 güncellemesinin 20 GB bellek kapasitesi sunacağını söyleniyor. Bunun SUPER serisine ait bir model olduğu açıkça doğrulanmadı. Dolayısıyla teorik olarak başka bir RTX 4080 sürümü de olabilir. Ancak lansmandan hemen sonra iptal edilen RTX 4080 12GB'ı düşünürsek, bu durum olasılık dışı diyebiliriz.

    20 GB bellek yükseltmesi, özellikle RTX 4080 SUPER için daha geniş 320-bit bellek veriyolunu beraberinde getirecek. Dolayısıyla mevcut RTX 4080'e güç veren AD103 kalıbının söz özelliklerden yoksun olması, kartın AD102 ile çıkış yapacağına yönelik söylentileri doğruluyor. Ayrıca SUPER serisine eklenecek tek model bu değil.

    Benchlife, RTX 4070 SUPER 16GB modelinin de yolda olduğunu belirtti. Görünüşe göre Nvidia, Ada Lovelace mimarisinde yapılacak bellek kapasitesi artışları ile rakibi AMD'ye yanıt vermeyi planlıyor. İşte seride yer alacak tüm modeller:

    • RTX 4080 SUPER
      • GPU: AD103 > AD102
      • Bellek: 16GB > 20GB
      • Veriyolu: 256 bit > 320 bit
    • RTX 4070 Ti SUPER
    • RTX 4070 SUPER
      • GPU: AD104 > AD103
      • Bellek: 12GB > 16GB 
      • Veriyolu: 192 bit > 256 bit

    Bu aşamada söz konusu bilgilerin birer söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Niketim Nvidia halen RTX 40 SUPER serisinin varlığını doğrulamış değil. Ancak bir süredir daha fazla artının sızdırıldığını görüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 7 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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