RTX 4080 ve RTX 4070 özellikleri sızdı: Bellek kapasitesi artıyor

RTX 4070 ve 4080 SUPER'den ilk bilgiler sızdırıldı
Gelen haberlere göre, yaklaşmakta olan RTX 4080 güncellemesinin 20 GB bellek kapasitesi sunacağını söyleniyor. Bunun SUPER serisine ait bir model olduğu açıkça doğrulanmadı. Dolayısıyla teorik olarak başka bir RTX 4080 sürümü de olabilir. Ancak lansmandan hemen sonra iptal edilen RTX 4080 12GB'ı düşünürsek, bu durum olasılık dışı diyebiliriz.
20 GB bellek yükseltmesi, özellikle RTX 4080 SUPER için daha geniş 320-bit bellek veriyolunu beraberinde getirecek. Dolayısıyla mevcut RTX 4080'e güç veren AD103 kalıbının söz özelliklerden yoksun olması, kartın AD102 ile çıkış yapacağına yönelik söylentileri doğruluyor. Ayrıca SUPER serisine eklenecek tek model bu değil.
Benchlife, RTX 4070 SUPER 16GB modelinin de yolda olduğunu belirtti. Görünüşe göre Nvidia, Ada Lovelace mimarisinde yapılacak bellek kapasitesi artışları ile rakibi AMD'ye yanıt vermeyi planlıyor. İşte seride yer alacak tüm modeller:
- RTX 4080 SUPER
- GPU: AD103 > AD102
- Bellek: 16GB > 20GB
- Veriyolu: 256 bit > 320 bit
- RTX 4070 Ti SUPER
- RTX 4070 SUPER
- GPU: AD104 > AD103
- Bellek: 12GB > 16GB
- Veriyolu: 192 bit > 256 bit
Bu aşamada söz konusu bilgilerin birer söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Niketim Nvidia halen RTX 40 SUPER serisinin varlığını doğrulamış değil. Ancak bir süredir daha fazla artının sızdırıldığını görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.