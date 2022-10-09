Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan RTX 4090, çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Amiral gemisi modelinin 3DMark skorlarının paylaşılmasından sonra, şimdi de kartın hız aşırtma performansını gösteren bir dizi GPU-Z ekran görüntüsü ortaya çıktı.

3135 MHz'lik saat hızına ulaştı

Paylaşılan ilk ekran görüntüsüne bakıldığında, RTX 4090’ın referans değerleri koruduğu dikkat çekiyor. 450W güç değeri ile 65.6 derece sıcaklığa uluşan ekran kartının fanları ise yüzde 40 hızlarda 1652 ve 1653 RPM arasında çalışıyor. İkinci ekran görüntüsü ise yeni kartın hız aşırtma performansına dair ilk bilgileri içeriyor diyebiliriz. Ada Lovelace mimarisini amiral gemisi modeli 492.8W güç değeri ile 3135 MHz'lik bir tepe GPU saat hızına ulaşmayı başarıyor.

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Isı değerlerinde ise saat hızında uygulanan hız aşırtmaya oranla ufak bir artış yaşandığını göze çarpıyor. Yeni kart referans değerlerde karşımıza çıkan 65.6 dereceden yalnızca 68,2 dereceye yükseliyor. Böylece 3135 MHz'lik saaat hızının şu ana kadar RTX 4090 ile ilgili herhangi bir sızıntıda yer alan en yüksek frekans olduğunu söyleyebiliriz.

RTX 4090 3DMark testlerinde göründü: RTX 3090'ı ik 1 gün önce eklendi

NVIDIA GeForce RTX 4090, 1599 dolar fiyat etiketi ile 12 Ekim tarihinde raflarda yerini almaya başlayacak. Bir alt model RTX 4080’in ise önümüzdeki ay kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

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RTX 4090, 492.8W TDP ve 3135 MHz saat hızı ile görüntülendi