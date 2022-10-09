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    RTX 4090, 492.8W TDP ve 3135 MHz saat hızı ile görüntülendi

    Ada Lovelace mimarisinin tepe modeli RTX 4090, şaşırtıcı bir hız aşırtma performansına sahip olabilir. Yeni ekran kartının referans ve hız aşırtma değerlerini içeren GPU-Z görüntüleri paylaşıldı.
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    RTX 4090, 492.8W TDP ve 3135 MHz saat hızı ile görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan RTX 4090, çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Amiral gemisi modelinin 3DMark skorlarının paylaşılmasından sonra, şimdi de kartın hız aşırtma performansını gösteren bir dizi GPU-Z ekran görüntüsü ortaya çıktı.

    3135 MHz'lik saat hızına ulaştı

    Paylaşılan ilk ekran görüntüsüne bakıldığında, RTX 4090’ın referans değerleri koruduğu dikkat çekiyor. 450W güç değeri ile 65.6 derece sıcaklığa uluşan ekran kartının fanları ise yüzde 40 hızlarda 1652 ve 1653 RPM arasında çalışıyor. İkinci ekran görüntüsü ise yeni kartın hız aşırtma performansına dair ilk bilgileri içeriyor diyebiliriz. Ada Lovelace mimarisini amiral gemisi modeli 492.8W güç değeri ile 3135 MHz'lik bir tepe GPU saat hızına ulaşmayı başarıyor. 

    RTX 4090, 492.8W TDP ve 3135 MHz saat hızı ile görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Isı değerlerinde ise saat hızında uygulanan hız aşırtmaya oranla ufak bir artış yaşandığını göze çarpıyor. Yeni kart referans değerlerde karşımıza çıkan 65.6 dereceden yalnızca 68,2 dereceye yükseliyor. Böylece 3135 MHz'lik saaat hızının şu ana kadar RTX 4090 ile ilgili herhangi bir sızıntıda yer alan en yüksek frekans olduğunu söyleyebiliriz.

    NVIDIA GeForce RTX 4090, 1599 dolar fiyat etiketi ile 12 Ekim tarihinde raflarda yerini almaya başlayacak. Bir alt model RTX 4080’in ise önümüzdeki ay kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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