RTX 4090'dan yeni rekor! 3,8 GHz'e hız aşırtıldı

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz eylül ayının sonlarında düzenlenen GTC etkinliğinde Ada Lovelace mimarisini temel alan yeni RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarını duyurdu. Şimdi de serinin amiral gemisi kartı RTX 4090, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

RTX 4090, 3.825 GHz'e hız aşırtıldı!

Günümüzde Nvidia’nın üretim ortakları tarafından piyasaya sürülen özel tasarımlı RTX 4090 modelleri, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bugün Galax OC Lab ekibi ise, hız aşırtma için özel olarak tasarlanan çift 16-pinli GALAX HOF RTX 4090 modelini 3.825 GHz'e hız aşırtmayı başardı. Bu değer, RTX 4090 için şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek saat hızı diyebiliriz.

Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi! 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Ayrıca Galax OC Lab ekibi, gerçekleştirilen denemelerde 14 yeni rekora imza attı. Böylece önümüzdeki haftalarda RTX 4090'ın daha yüksek saat hızlarına ulaştığını görebiliriz. Zira sonuçlar 4.0 GHz bariyerine oldukça yakın.

Yeni RTX 4090 dünya rekorları

GPUPI 3.3 1B, 3.825 GHz GPUPI 3.3 32B, 3.78 GHz Fire Strike Ultra, 3.7 GHz Fire Strike Extreme, 3.675 GHz Port Royal, 3.7 GHz 3DMark Vantage Performance, 3.7 GHz 3DMark Vantage Extreme, 3.7 GHz 3DMark 11 Performance. 3.7 GHz Catzilla 1080P, 3.7 GHz Catzilla 1440P, 3.7 GHz Catzilla 4K, 3.7 GHz Catzilla 576P, 3.7 GHz Catzilla 720P, 3.7 GHz Superposition 8K, 3.66 GHz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.