RTX 4090'dan yeni rekor! 3,8 GHz'e hız aşırtıldı

RTX 4090, 3.825 GHz'e hız aşırtıldı!
Günümüzde Nvidia’nın üretim ortakları tarafından piyasaya sürülen özel tasarımlı RTX 4090 modelleri, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bugün Galax OC Lab ekibi ise, hız aşırtma için özel olarak tasarlanan çift 16-pinli GALAX HOF RTX 4090 modelini 3.825 GHz'e hız aşırtmayı başardı. Bu değer, RTX 4090 için şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek saat hızı diyebiliriz.
Yeni RTX 4090 dünya rekorları
- GPUPI 3.3 1B, 3.825 GHz
- GPUPI 3.3 32B, 3.78 GHz
- Fire Strike Ultra, 3.7 GHz
- Fire Strike Extreme, 3.675 GHz
- Port Royal, 3.7 GHz
- 3DMark Vantage Performance, 3.7 GHz
- 3DMark Vantage Extreme, 3.7 GHz
- 3DMark 11 Performance. 3.7 GHz
- Catzilla 1080P, 3.7 GHz
- Catzilla 1440P, 3.7 GHz
- Catzilla 4K, 3.7 GHz
- Catzilla 576P, 3.7 GHz
- Catzilla 720P, 3.7 GHz
- Superposition 8K, 3.66 GHz
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