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    RTX 4090'dan yeni rekor! 3,8 GHz'e hız aşırtıldı

    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, yeni dünya rekorlarına imza atmaya devam ediyor. Bugün Galax OC Lab ekibi tarafından 14 yeni rekor kırıldı. İşte detaylar
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    RTX 4090'dan yeni rekor! 3,8 GHz'e hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz eylül ayının sonlarında düzenlenen GTC etkinliğinde Ada Lovelace mimarisini temel alan yeni RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarını duyurdu. Şimdi de serinin amiral gemisi kartı RTX 4090, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

    RTX 4090, 3.825 GHz'e hız aşırtıldı!

    Günümüzde Nvidia’nın üretim ortakları tarafından piyasaya sürülen özel tasarımlı RTX 4090 modelleri, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bugün Galax OC Lab ekibi ise, hız aşırtma için özel olarak tasarlanan çift 16-pinli GALAX HOF RTX 4090 modelini 3.825 GHz'e hız aşırtmayı başardı. Bu değer, RTX 4090 için şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek saat hızı diyebiliriz. 

    RTX 4090'dan yeni rekor! 3,8 GHz'e hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Galax OC Lab ekibi, gerçekleştirilen denemelerde 14 yeni rekora imza attı. Böylece önümüzdeki haftalarda RTX 4090'ın daha yüksek saat hızlarına ulaştığını görebiliriz. Zira sonuçlar 4.0 GHz bariyerine oldukça yakın. 

    Yeni RTX 4090 dünya rekorları

    1. GPUPI 3.3 1B, 3.825 GHz
    2. GPUPI 3.3 32B, 3.78 GHz
    3. Fire Strike Ultra, 3.7 GHz
    4. Fire Strike Extreme, 3.675 GHz
    5. Port Royal, 3.7 GHz
    6. 3DMark Vantage Performance, 3.7 GHz
    7. 3DMark Vantage Extreme, 3.7 GHz
    8. 3DMark 11 Performance. 3.7 GHz
    9. Catzilla 1080P, 3.7 GHz
    10. Catzilla 1440P, 3.7 GHz
    11. Catzilla 4K, 3.7 GHz
    12. Catzilla 576P, 3.7 GHz
    13. Catzilla 720P, 3.7 GHz
    14. Superposition 8K, 3.66 GHz
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