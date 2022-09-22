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    RTX 4090, Nvidia laboratuvarında 3.0GHz'e hız aşırtıldı!

    GTC kapsamında düzenlenen etkinlikte yeni nesil RTX 40 ekran kartlarını duyuran Nvidia, ayrıca RTX 4090 modelin 3GHz'ye ulaşan hız aşırtma potansiyeline ışık tuttu. 
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    RTX 4090, Nvidia laboratuvarında 3.0GHz'e hız aşırtıldı!
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    Nvidia'nın GeForce RTX 4000 duyurusunda birçok gelişme yaşandı. Bunlardan birisi ise Ada Lovelace mimarisinin tepe modeli RTX 4090'ın hız aşırtma performansı oldu diyebiliriz. TSMC'nin 4N üretim teknolojisi ve AD102 yongasından güç alan yeni amiral gemisi, 3.0 GHz ve üzeri hızlara ulaşabilir. 

    RTX 4090 yeni rekorlara erişebilir

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, yeni nesil Ada Lovelace ekran kartlarını sunarken GeForce RTX 4090'ın 3.0GHz'ye kadar hız aşırtıldığını vurguladı. Bilindiği üzere yeni amiral gemisi, varsayılan olarak 2,6 GHz'e hızlara kadar ulaşabiliyor. Bunu akılda tutarak, özel hız aşırtma modellerinde gerçek çalışma frekansının 3 GHz civarında ve bunun çok ötesinde olmasını bekleyebiliriz.

    RTX 4090, Nvidia laboratuvarında 3.0GHz'e hız aşırtıldı!
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    Geçtiğimiz birkaç ay içinde, üst düzey Nvidia ekran kartlarının 600W veya daha yüksek güce ihtiyaç duyacağına yönelik birçok söylenti duyduk. Ancak Nvidia, söylentileri tersine çevirerek RTX 4090'ı, RTX 3090 Ti ile aynı 450W TDP değeri ile derecelendirdi. Ancak yeni gelişmenin TDP ihtiyacı veya ne tür bir soğutma ile elde edildiğini bilmiyoruz.

    Söz konusu rakamlar, geçtiğimiz yıl Radeon RX 6900 XT'nin sıvı nitrojen soğutma yoluyla elde edilen 3.2GHz'lik GPU hız aşırtma dünya rekorunun biraz altında yer alıyor. Ayrıca daha eski ekran kartlarının benzer yöntemlerle 3.0GHz'ye hız aşırtıldığını görmüştük. Ancak 4090'ın 76 milyar transistörü ile bu noktaya ulaşması, olağanüstü bir kilometre taşını temsil ediyor.

    GeForce RTX 4090, 12 Ekim'de 1.599 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak. Kasım ayında piyasaya sürülecek bir alt model RTX 4080 ise 12GB ve 16GB seçenekleri ile 899 ve 1,199 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

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    M
    makine26 3 gün önce

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