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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX'li fragmanlar geldi: Cyberpunk 2077, Black Ops Cold War ve Watch Dogs Legion

    Cyberpunk 2077, Black Ops Cold War ve Watch Dogs: Legion oyunlarının RTX ve DLSS özelliklerini gösteren fragman yayınlandı. Fragmanlar RTX 30 serisi ekran kartlarıyla oyun içinden çekildi.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    RTX'li fragmanlar geldi: Cyberpunk 2077, Black Ops Cold War ve Watch Dogs Legion
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    Nvidia dün gerçekleştirdiği online etkinlikte RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu. Etkinlikte yeni oyunların RTX’li gameplay fragmanları yayınlandı. Ayrıca Fortnite’a RTX özelliğinin geleceği duyuruldu.

    19 Kasım 2020’de yayınlanacak Cyberpunk 2077’nin RTX desteğine sahip olacağı daha önce de duyurulmuştu ancak bu sefer RTX’li fragman yayınlandı. Işın izleme (RTX) teknolojisi sayesinde şehirdeki yansımalar, gece ışık yansımaları büyüleyici görünüyor. Gameplay fragmanın RTX 30 serisi ekran kartlarından birisiyle kaydedildiği belirtiliyor. Oyunda DLSS özelliği de bulunacak.

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    Bir bölümü Trabzon’da geçen Call of Duty: Black Ops Cold War oyunu RTX ve DLSS özelliklerine sahip olacak. Oyun 13 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı"

    Watch Dogs: Legion oyunu RTX, DLSS özellikleriyle birlikte 29 Ekim 2020’de çıkış yapacak.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    venom.X (Muzaffer ALPI) 1 hf.
    Sıkı bir pc kullanıcısıydım, 2004 yılından beri 4 defa sistem topladım, yükselttim, değiştirdim sattığım dönemler oldu ve sadece god of war için ps3 alıp oynayıp tekrar pc tarafına döndüm fakat bu yılın başında doların iyice artışı ve düzgün bir sistemin 10k bandını geçmesinden sonra giriş seviye sistemimi, ryzen3 ve rx580 olan, sattım ve yerine mis gibi xbox aldım, gamepass aboneliğinide aldım kafam rahat, bu saatten sonra gidip bilgisayara binlerce lira bayılamam, oyunlarında ucuzlamasını yada game pass gelmesini beklerim olur biter, kaldırır kaldırmaz derdimde olmaz, parası çok olanda pc toplamaya devam etsin 15-20 bin pc yatıramam
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf.
    Watch dogs için gram heyecan yok. Gene iğrenç sürüş dinamikleri ile gelecek büyük ihtimalle
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf.
    konsol alan sadece oyun için alır başka hiçbir şey yapamaz ama pc alan hem oyun oynar hem de her işini yapar. ofise gitmeden işlerini bile halleder. yani pc her türlü konsoldan üstün ee bu kadar işi yapabiliyorsan da fiyat farkı olacak tabi. iyi bir pc için diyorum yoksa 500 dolara da pc dizersin. boş yorumlar yapmayın konsolcular
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    strategen (Tolga Gülsuna) 1 hf. S.T.A.L.K.E.R.
    Konsolların fiyat avantajı, oyunlarının pahalılığı yüzünden kat kat çıkıyor zaten.
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    joven 1 hf.
    Ben bu sene çıkması muhtemel yeni nesil konsolları pas geçiyorum Nvidia yeni kartları ile ortalığı toz duman etti denge kalmadı ara nesil konsolları bekleyeceğim.
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    sendemail (umit erdem) 1 hf.
    Ps5 'te gösterilen unreal 5 demosunu gördükten sonra bütün pc ler gözümde patates oldu.

    https://www.youtube.com/watch?v=d8B1LNrBpqc
    1 Yanıt Yanıtla
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    strategen (Tolga Gülsuna) 1 hf. sendemail
    Ne alaka? Unreal 5, PS5'e özel bir motor değil ki?
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 hf.
    Ray traycing hâlâ boş bir balon...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Oy8unları konsollara göre yapacakları için bence çok şey bekliyorsunuz.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    PS5 PRO yolda anlaşılan
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    3 videoyu da izledim. Bana göre 3'ü de hayal kırıklığı ne yazık ki. Rtx, ışıkların gerçek zamanlı yansıması, fov, epey uzaklara kadar modellemelerin görünmesi, aynı anda bir çok objenin realtime renderlanabilmesi falan bunlar okey. Ama ne zaman ki insanlara ve hareketlerine bakıyorsunuz hala daha 10 sene önce ki fifa daki, cod daki, gta'daki yüzler, animasyonlar. Yani bas bas kalitesizlik bağırıyor, hiç gerçekçilik yok. Anladık su birikintilerinde yansımalar var, diskolar epilepsi geçirtecek kadar ışıl ışıl. Rtx'i göstereceğiz diye sürekli abartı derecede bordo, pembe, mavi led ışıkları. Ama bazı binalara bakıyorsun hiç kaplama yok, insan yüzleri, iskelet hareketleri aynı. 4K'lara 8K'lara çıkabilmek için mi hiç geliştirmiyorlar anlamıyorum? Çünkü onlar gelişse haliyle yine işleme gücü onlara gidecek 1K-2K lara geri dönmek zorunda kalınacak. Ama bu kadar kalitesiz kaplamalarla, yüzlerle, 16K ya çıkılsa ne olacak ki? Daha gerçekçi olmuyor ki? Mario'da, tetris'te 16K oynanabilir. Bu onu daha gerçekçi yapmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. Spider_hip
    Yanlış anlaşılmasın, her şeyi grafik sanan yeni nesillerden değilim. Ama bu 3 oyunda da olayın büyük bir kısmı grafik. Zaten sözde onun güzelliğini göstermeye çalışıyorlar. Yoksa ben zaten çoğunlukla bunlar yerine paradox oyunları ile ya da 2d tarzı oyunlar ile takılmayı yeğlerim. Ama bu tarz oynayacaksam da biraz daha gerçekçi yüzler, animasyonlar görmeyi tercih ederim.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. Spider_hip
    Kesinlikle bende grafiklerde göz boyamadan başka bir şey göremiyorum hala cizgi film vari grafikler resmen..Kartlar gelişiyor fakat oyunlar bildiğin oldugu yerde sayıyor.
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