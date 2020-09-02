RTX'li fragmanlar geldi: Cyberpunk 2077, Black Ops Cold War ve Watch Dogs Legion

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Nvidia dün gerçekleştirdiği online etkinlikte RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu. Etkinlikte yeni oyunların RTX’li gameplay fragmanları yayınlandı. Ayrıca Fortnite’a RTX özelliğinin geleceği duyuruldu.

19 Kasım 2020’de yayınlanacak Cyberpunk 2077’nin RTX desteğine sahip olacağı daha önce de duyurulmuştu ancak bu sefer RTX’li fragman yayınlandı. Işın izleme (RTX) teknolojisi sayesinde şehirdeki yansımalar, gece ışık yansımaları büyüleyici görünüyor. Gameplay fragmanın RTX 30 serisi ekran kartlarından birisiyle kaydedildiği belirtiliyor. Oyunda DLSS özelliği de bulunacak.

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Bir bölümü Trabzon’da geçen Call of Duty: Black Ops Cold War oyunu RTX ve DLSS özelliklerine sahip olacak. Oyun 13 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek.

Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı"

Watch Dogs: Legion oyunu RTX, DLSS özellikleriyle birlikte 29 Ekim 2020’de çıkış yapacak.

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