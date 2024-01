RTX Remix ile yenilenen Call of Duty World at War'un demosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz günlerde eski oyunların grafiklerini güzelleştiren RTX Remix aracının beta sürümünü yayınladı. Aradan fazla geçmedi ki, modçular Call of Duty World at War oyununun RTX Remix ile güncellenen sürümünün demosunu yayınladı. Yeni aydınlatma sistemiyle orijinal oyunun grafikleri daha iyi görünüyor.

Call of Duty RTX Remix demosu, oyuncuların Zombies modunun Night of the Undead eklentisinin yenilenen sürümünü denemelerine olanak tanıyor. Bu sadece bir demo; dolayısıyla proje tamamlandığında modun son versiyonu çok daha iyi görünecektir. Bu arada Tomb Raider serisinin ilk oyununun RTX Remix versiyonu da yapım aşamasında.

Call of Duty: World at War RTX Remix path tracing demosu linki ve kurulum detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

