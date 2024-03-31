Putin talimat verdi: Konsol geliştirin!

Tam Boyutta Gör Ukrayna işgali nedeniyle ağır ambargo altında olan ve pek çok Batılı teknoloji devinin resmi olarak faaliyetlerine son verdiği Rusya çıkış yolu arıyor. Devlet Başkanı Putin, bir konsol projesi geliştirmesi için Başbakan’ı yetkilendirdi.

Rus konsol projesi başlıyor

Putin’in yeni imzaladığı Kaliningrad’ı sosyo-ekonomik olarak geliştirme programın ayağı olacak konsol projesi, Başbakan Mishustin sorumluluğunda yürütülecek. Başbakan, yaz ortasına kadar proje için bir plan hazırlamış olacak.

Xbox Game Pass abonelerine müjde! 2 hf. önce eklendi

En önemli soru ise AMD, Nvidia veya Intel işlemcilere erişimi olmayan Rusya’nın nasıl konsol geliştireceği. Rus işlemci tasarımcısı Baikal da geçen yıl iflas bayrağını çekmişti. Bağımsız bir RISC tarzı işlemci geliştirilmesi de zor.

Diğer bir proje ise Steam alternatifi bir dağıtım mağazası ve bulut tabanlı alternatif bir dağıtım metodu. Putin böylece ülkede ambargoya maruz kalan büyük oyuncu kitlesinin ihtiyacını bir nebze olsun gidermiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.