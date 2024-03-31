Putin talimat verdi: Konsol geliştirin!

Rus konsol projesi başlıyor
Putin’in yeni imzaladığı Kaliningrad’ı sosyo-ekonomik olarak geliştirme programın ayağı olacak konsol projesi, Başbakan Mishustin sorumluluğunda yürütülecek. Başbakan, yaz ortasına kadar proje için bir plan hazırlamış olacak.
En önemli soru ise AMD, Nvidia veya Intel işlemcilere erişimi olmayan Rusya’nın nasıl konsol geliştireceği. Rus işlemci tasarımcısı Baikal da geçen yıl iflas bayrağını çekmişti. Bağımsız bir RISC tarzı işlemci geliştirilmesi de zor.
Diğer bir proje ise Steam alternatifi bir dağıtım mağazası ve bulut tabanlı alternatif bir dağıtım metodu. Putin böylece ülkede ambargoya maruz kalan büyük oyuncu kitlesinin ihtiyacını bir nebze olsun gidermiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...