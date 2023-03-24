Yapay zeka ChatGPT artık internete erişebilecek! Anlık güncel verilerin kilidi açıldı

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT için web de dahil olmak üzere üçüncü taraf bilgi kaynaklarına ve veritabanlarına erişim sağlayarak botun işlevselliğini artıran “eklenti” özeliğini kullanıma sundu. Özellik ilk olarak bekleme listesindeki ChatGPT kullanıcıları ve geliştiricileri için alfa olarak sunulacak. OpenAI, daha büyük ölçekli ve API erişimini sunmadan önce az sayıda geliştiriciye ve premium ChatGPT Plus abonelerine öncelik vereceğinin altını çiziyor.

Eğer bilmiyorsanız hatırlatalım, ChatGPT tarafından verilen yanıtların tamamı eğitilmiş, beslenmiş olduğu veri kümesine dayanıyor. Bu veri kümesi 2021 sonuna kadar olan bilgileri içeriyor. Yani bu tarihten sonrasında olan herhangi bir şey için ChatGPT’nin bilgisi yok ve dolayısıyla güncel bir bilgi sorduğunuzda bu nedenden ötürü sık sık saçmalamalar görülebilir.

OpenAI, eklentilerin botun yalnızca web'de gezinmesine değil, aynı zamanda belirli web siteleriyle etkileşime girmesine de izin vererek sistemi her türlü hizmet ve site için geniş kapsamlı bir arayüze dönüştürebileceğini söylüyor. OpenAI’a göre bu “ChatGPT'nin gözleri ve kulakları olması” gibi bir şey.

Merhaba Bing

En önemli eklenti özelliği ChatGPT'nin kendisine yöneltilen çeşitli soruları yanıtlamak için web'in dört bir yanından veri çekmesine olanak tanıyan OpenAI'nin birinci taraf web tarama eklentisi diyebiliriz. Bu eklenti Bing arama API'sini kullanarak web'den içerik çekiyor ve ziyaret ettiği siteleri kaynak olarak gösteriyor. Microsoft'un yeni Bing Sohbet'te sunduğu özelliklere bu olay oldukça benziyor. GPT-4 modelini kulla Bing de güncel verilere erişebiliyordu.

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Riskler büyüyor

OpenAI'nin kendi araştırmasının da ortaya koyduğu gibi, web erişimi olan bir sohbet robotu esasında biraz riskli. Halihazırda güvenilir cevaplar vermekte zaman zaman zorlanan ChatGPT’nin güncel verilerde doğru olanı seçmesi ve sunması daha da zor olacaktır. Her ne kadar Google ve Bing gibi arama motorları, arama sonuçlarında en güvenilir siteleri üst sıralarda tutmak için güvenlik mekanizmaları kullansa da zaman zaman zararlı sitelerin arama sayfasının ilk satırında olduğunu da gördük.

OpenAI, web özellikli bir ChatGPT'nin sahte ve spam e-postalar göndermek, güvenlik kısıtlamalarını atlamak ve genel olarak "başkalarını dolandıracak, yanıltacak veya istismar edecek kötü aktörlerin yeteneklerini artırmak" gibi her türlü istenmeyen davranışı gerçekleştirebileceğini kabul ediyor. Ancak şirket, bunu önlemek için dahili ve harici olarak "çeşitli güvenlik önlemleri uyguladığını" da belirtiyor. Bu önlemlerin yeterli olup olmadığını bize zaman gösterecek.

Vadettikleri çok büyük

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bir demo videosunda bir tarif bulmak ve ardından Instacart'tan gerekli malzemeleri sipariş etmek için ChatGPT kullanılıyor. ChatGPT, malzeme listesini otomatik olarak alışveriş hizmetine yüklüyor ve siparişi tamamlamak için kullanıcıyı siteye yönlendiriyor.

OpenAI, eklenti erişimini "küçük bir kullanıcı grubuna" sunduğunu söylüyor. Başlangıçta, Expedia, OpenTable, Kayak, Klarna Shopping ve Zapier dahil olmak üzere harici siteler için 11 eklenti var. OpenAI ayrıca, biri kodu yorumlamak ve diğeri de ChatGPT'nin internetten bilgi almasını sağlayan "Tarama" adlı bazı eklentiler de sağlıyor.

Tarama eklentisinin neler yapabileceğine bir örnek olarak şirket, bu yılın Oscar kazananlarının gişe satışlarının yakın zamanda piyasaya sürülen filmlerle nasıl karşılaştırıldığını soran birini gösteriyor ve bot bir cevap vermeden önce hangi kaynaklara baktığını gösteriyor. Bu, ChatGPT'nin daha önce başaramayacağı bir şeydi.

Tam Boyutta Gör Bu deneysel özellik, GPT-4 (ChatGPT'nin altında yatan dil modeli) çıktılarını özel bir teknolojiyle internetten beslemesini sağlayan Microsoft'un Bing'ine benziyor: Microsoft Prometheus. Ancak OpenAI'nin eklentisi sadece gerçek zamanlı bilgi almakla kalmıyor. Şirketin belgelerine göre, API'lere bağlanarak "kullanıcı adına eylemler gerçekleştirmesine" de izin verebiliyor. Bu onu çok daha güçlü hale getirebilir. Yani, Bing size uçuşlar ve oteller hakkında bilgi vererek bir tatil planlamanıza yardımcı olabilirken ChatGPT ek olarak rezervasyon yapmanızı da sağlayacak.

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