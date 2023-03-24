Yapay zeka ChatGPT artık internete erişebilecek! Anlık güncel verilerin kilidi açıldı

Eğer bilmiyorsanız hatırlatalım, ChatGPT tarafından verilen yanıtların tamamı eğitilmiş, beslenmiş olduğu veri kümesine dayanıyor. Bu veri kümesi 2021 sonuna kadar olan bilgileri içeriyor. Yani bu tarihten sonrasında olan herhangi bir şey için ChatGPT’nin bilgisi yok ve dolayısıyla güncel bir bilgi sorduğunuzda bu nedenden ötürü sık sık saçmalamalar görülebilir.
OpenAI, eklentilerin botun yalnızca web'de gezinmesine değil, aynı zamanda belirli web siteleriyle etkileşime girmesine de izin vererek sistemi her türlü hizmet ve site için geniş kapsamlı bir arayüze dönüştürebileceğini söylüyor. OpenAI’a göre bu “ChatGPT'nin gözleri ve kulakları olması” gibi bir şey.
Merhaba Bing
En önemli eklenti özelliği ChatGPT'nin kendisine yöneltilen çeşitli soruları yanıtlamak için web'in dört bir yanından veri çekmesine olanak tanıyan OpenAI'nin birinci taraf web tarama eklentisi diyebiliriz. Bu eklenti Bing arama API'sini kullanarak web'den içerik çekiyor ve ziyaret ettiği siteleri kaynak olarak gösteriyor. Microsoft'un yeni Bing Sohbet'te sunduğu özelliklere bu olay oldukça benziyor. GPT-4 modelini kulla Bing de güncel verilere erişebiliyordu.
Riskler büyüyor
OpenAI'nin kendi araştırmasının da ortaya koyduğu gibi, web erişimi olan bir sohbet robotu esasında biraz riskli. Halihazırda güvenilir cevaplar vermekte zaman zaman zorlanan ChatGPT’nin güncel verilerde doğru olanı seçmesi ve sunması daha da zor olacaktır. Her ne kadar Google ve Bing gibi arama motorları, arama sonuçlarında en güvenilir siteleri üst sıralarda tutmak için güvenlik mekanizmaları kullansa da zaman zaman zararlı sitelerin arama sayfasının ilk satırında olduğunu da gördük.
OpenAI, web özellikli bir ChatGPT'nin sahte ve spam e-postalar göndermek, güvenlik kısıtlamalarını atlamak ve genel olarak "başkalarını dolandıracak, yanıltacak veya istismar edecek kötü aktörlerin yeteneklerini artırmak" gibi her türlü istenmeyen davranışı gerçekleştirebileceğini kabul ediyor. Ancak şirket, bunu önlemek için dahili ve harici olarak "çeşitli güvenlik önlemleri uyguladığını" da belirtiyor. Bu önlemlerin yeterli olup olmadığını bize zaman gösterecek.
Vadettikleri çok büyük
OpenAI, eklenti erişimini "küçük bir kullanıcı grubuna" sunduğunu söylüyor. Başlangıçta, Expedia, OpenTable, Kayak, Klarna Shopping ve Zapier dahil olmak üzere harici siteler için 11 eklenti var. OpenAI ayrıca, biri kodu yorumlamak ve diğeri de ChatGPT'nin internetten bilgi almasını sağlayan "Tarama" adlı bazı eklentiler de sağlıyor.
Tarama eklentisinin neler yapabileceğine bir örnek olarak şirket, bu yılın Oscar kazananlarının gişe satışlarının yakın zamanda piyasaya sürülen filmlerle nasıl karşılaştırıldığını soran birini gösteriyor ve bot bir cevap vermeden önce hangi kaynaklara baktığını gösteriyor. Bu, ChatGPT'nin daha önce başaramayacağı bir şeydi.Kaynakça https://openai.com/blog/chatgpt-plugins https://www.theverge.com/2023/3/23/23653591/openai-chatgpt-plugins-launch-web-browsing-third-party Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)