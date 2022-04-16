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    Rusya'dan çip sektörüne dev yatırım: Yerli üretim arttırılacak

    Ukrayna işgali sebebiyle teknoloji şirketlerinden sert tepkiler alan Rusya, yerli çip üretimi için büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. 2026 yılına kadar 28nm üretime geçiş yapılacak.
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    Rusya, dev yatırım planını açıkladı: İşte detaylar
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    Ukrayna işgalinin ardından Rusya, benzeri görülmemiş miktarda uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Uygulanan yaptırımlar sonrası batı teknolojisinden bağımsız bir hale gelmek için yeni kararlar alan Rusya hükümeti, yerli çip üretimi için büyük bir yatırım yapmayı planlıyor.

    2030 yılına kadar 28 nm üretime başlayacak

    Yerel mikro elektronik endüstrisinin geliştirilmesi doğrultusunda yaklaşık 3.19 trilyon ruble (38.3 milyar dolar) bütçe ayıran Rusya, bu yatırımı yerel yarı iletken üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yerli çip geliştirilmesi, söz konusu çiplerin pazarlanması ve yerel yeteneklerin eğitilmesi olarak dört bölüme ayıracak.

    Daha yeni fabrikasyon düğümleri geliştirmek ve üretimi arttırmak amacıyla yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Rusya hükümetinin, 2022 sonuna kadar 90 nm üretimi arttıracağı bildiriliyor. Bununla birlikte 2030 yılına kadar 28 nm işlem teknolojisine geçiş yapmayı hedefleyen hükümet, bu yıl batı elektroniğinde tersine mühendislik uygulamayı ve kendi sınırları veya Çin'de üretime odaklanacak bir program başlatmayı düşünüyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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