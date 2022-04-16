Rusya'dan çip sektörüne dev yatırım: Yerli üretim arttırılacak

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Ukrayna işgalinin ardından Rusya, benzeri görülmemiş miktarda uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Uygulanan yaptırımlar sonrası batı teknolojisinden bağımsız bir hale gelmek için yeni kararlar alan Rusya hükümeti, yerli çip üretimi için büyük bir yatırım yapmayı planlıyor.

2030 yılına kadar 28 nm üretime başlayacak

Yerel mikro elektronik endüstrisinin geliştirilmesi doğrultusunda yaklaşık 3.19 trilyon ruble (38.3 milyar dolar) bütçe ayıran Rusya, bu yatırımı yerel yarı iletken üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yerli çip geliştirilmesi, söz konusu çiplerin pazarlanması ve yerel yeteneklerin eğitilmesi olarak dört bölüme ayıracak.

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Daha yeni fabrikasyon düğümleri geliştirmek ve üretimi arttırmak amacıyla yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Rusya hükümetinin, 2022 sonuna kadar 90 nm üretimi arttıracağı bildiriliyor. Bununla birlikte 2030 yılına kadar 28 nm işlem teknolojisine geçiş yapmayı hedefleyen hükümet, bu yıl batı elektroniğinde tersine mühendislik uygulamayı ve kendi sınırları veya Çin'de üretime odaklanacak bir program başlatmayı düşünüyor.

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