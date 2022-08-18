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    Rusya’nın tanıttığı ninja görünümlü robot köpek, Alibaba’dan satın alındı

    Rusya’nın Alibaba’dan alınan roketatar ninja robot köpeği, Army 2022 etkinliği kapsamında tanıtıldı. Modern ordular, otonom sistem yatırımlarıyla etkinliklerini artırmayı hedefliyor.
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    Rusya’nın tanıttığı ninja robot köpeği Alibaba’dan satın alındı

    Rusya’nın lideri Vladimir Putin, 22 Ağustos’a kadar sürecek olan Army 2022 fuar etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Pek çok yeni ve geliştirilmiş silah sistemlerinin yer aldığı fuarda dikkatleri ise robot savaş köpeği çekti.

    Silahlandırılmış robot köpek, M-81 olarak adlandırılırken sahip olduğu RPG-26 roket sistemiyle dikkat çekiyor Öte yandan robota giydirilmiş kıyafet daha çok ninja robot olarak adlandırılmasına neden olmakta.

    Robot köpek Alibaba’dan alınmış

    Rusya’nın tanıttığı ninja robot köpeği Alibaba’dan satın alındı
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    M-81 robotunun geliştiricileri, bunun sistemin bir örneği olduğunu ve gelecekteki modellerinin sivil amaçlar için kullanılabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte geliştirilen robot köpeğin hali hazırda Alibaba’da satılan Unitree Robotic firmasına ait bir ürün olduğu ortaya çıkmış durumda. Yaklaşık 2700 dolar fiyata satılan bu robot köpek, ninja gibi giydirilerek meraklı gözlerden gizlenmek istenmiş gibi duruyor. Bir karşılaştırma olarak, Boston Dynamics’in Spot robotunun yaklaşık 75.000 dolar maliyete sahip olduğunu belirtelim.

    Öte yandan Unitree’nin bu robot köpeği, elbette askeri senaryolar için tasarlanmadı. Dolayısıyla Rusya’nın sergilediği M-81’in, üzerinde taşıdığı RPG-26 tanksavar roketatarını efektif bir şekilde kullanmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

    Robot köpekler üzerinde sadece Rusya çalışmıyor

    Rusya’nın tanıttığı ninja robot köpeği Alibaba’dan satın alındı
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    Her ne kadar Rusya’nın silahlandırılmış robot köpeği kafalarda soru işareti oluştursa da halihazırda pek çok ordu, modern sistemler için çalışmalarını sürdürüyor. Askeri robot köpekler üzerinde ABD ordusu da birtakım testler gerçekleştiriyor. Ghost Robotcs’in elinden çıkma SPUR adındaki silahlı köpek son dönemlerde ABD’de yaşanan gelişmelerdendi. Muhtemelen bunlar, silahlı robot köpekler hakkındaki son haberler de olmayacak.

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