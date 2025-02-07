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    Anlık Bildirim

    Siemens Gamesa, 21.5 MW'lık yüzen rüzgar türbini projesini hayata geçiriyor

    Siemens Gamesa, yüzen rüzgar türbinleri konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Danimarka açıklarında kurulacak 21.5 MW'lık rüzgar türbini için gerekli sertifikalar alındı.
    rüzgar türbinleri Tam Boyutta Gör
    Temiz enerji çözümleri sağlayıcısı Siemens Gamesa, rüzgar türbinleri konusunda dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor. Bir süredir, 21 MW'tan daha yüksek kapasiteye sahip ilk rüzgar türbini üzerinde çalışan şirket, prototip aşamasındaki bu projeyi bir sonraki adıma taşımak için gerekli sertifikaları aldı.

    Siemens Gamesa'nın açık denizlerdeki rüzgar türbinlerinin önemli bir bölümü Danimarka açıklarında bulunuyor. Danimarka, rotor alanı 5 metre kareden büyük olan rüzgar türbinlerinin DNV'den sertifika almasını zorunlu kılıyor. Bu yüzden Siemens Gamesa'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu bu projeyi hayata geçirmesi için DNV'den sertifika alması gerekiyordu. Şimdi DNV'nin bu projeye yeşil ışık yakıp şirkete 2027'ye kadar süre vermesi, projenin bir sonraki aşamaya geçmesinin önünü açtı.

    Siemens Gamesa'nın Yeni Nesil Açık Deniz Rüzgar Türbinleri, 21.5 MW Güç Üretebilecek

    SG DD-276 model numaralı bu prototip, 276 metrelik rotor çapıyla 21.5 MW'a kadar güç üretebilecek. Şirketin şu anda açık denizlerde kurulu olan en büyük rüzgar türbinleri 230 metre rotor çapına sahipler ve 15 MW'a kadar güç üretebiliyorlar. Yani bu yeni türbinler, yaklaşık yüzde 40'lık bir kapasite artışı sağlayacaklar.

    Siemens Gamesa, 2030'a kadar dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurmayı hedefliyor. Ancak bu hedefine ulaşması o kadar kolay olmayabilir. Zira son dönemde Çin'de etkileyici projeler hayata geçiriliyor. Çinli Dongfang Electric Corporation, daha birkaç ay önce 26 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini tanıttı. Yine aynı dönemde Çinli Sany Renewable Energy 35 MW'lık rüzgar türbinlerini test etmelerini sağlayacak test ünitesini görücüye çıkardı.

    Çin bu konuda liderliği kaptırmaya pek niyetli görünmüyor. Ancak Siemens Gamesa en azından Avrupa pazarındaki rakiplerinin önüne geçecek gibi duruyor. Siemens Gamesa'nın önümüzdeki 10 yıl içinde yüzen rüzgar türbinlerinin kurulu güç kapasitesine 150 GW daha eklemesi bekleniyor ki bu da şirketi kıtadaki rakiplerinin çok önüne koyacaktır.

    Kaynakça https://renews.biz/98607/siemens-gamesa-plans-215mw-turbine/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-11/siemens-energy-eyes-biggest-wind-turbine-to-rival-china
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 4 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 11 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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