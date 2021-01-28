Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

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Türkiye’de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün rüzgardan elde edilen enerji miktarında rekor kırıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre 26 Ocak 2021 tarihinde rüzgar enerjisi santrallerinde 170 bin 89 megavatsaat elektrik üretildi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

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26 Ocak günü Türkiye’de 919 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin 264 bin 547 megavatsaatini doğal gaz santralleri oluştururken, 182 bin 794 megavatsaatini ithal kömür santralleri, 170 bin 89 megavatsaatini rüzgar enerjisi santralleri sağladı. Toplam üretimin yüzde 19’u rüzgardan elde edildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü ne kadar?

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı. Güneş enerjisi santralleri ve HES’lerle birlikte toplam kapasite 49 bin 467 megavatı geçti.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgardan-elektrik-uretimi-rekor-tazeledi-/2124396

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