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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

    TEİAŞ verilerine göre 27 Ocak tarihinde rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen elektrik miktarı rekor kırdı.
    2 sa.
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    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
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    Türkiye’de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün rüzgardan elde edilen enerji miktarında rekor kırıldı.

    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre 26 Ocak 2021 tarihinde rüzgar enerjisi santrallerinde 170 bin 89 megavatsaat elektrik üretildi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de rüzgardan elektrik üretim rekoru kırıldı

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    26 Ocak günü Türkiye’de 919 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin 264 bin 547 megavatsaatini doğal gaz santralleri oluştururken, 182 bin 794 megavatsaatini ithal kömür santralleri, 170 bin 89 megavatsaatini rüzgar enerjisi santralleri sağladı. Toplam üretimin yüzde 19’u rüzgardan elde edildi.

    Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü ne kadar?

    Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı. Güneş enerjisi santralleri ve HES’lerle birlikte toplam kapasite 49 bin 467 megavatı geçti.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgardan-elektrik-uretimi-rekor-tazeledi-/2124396 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ceo-tr (Ceo Tr) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel haberler bunlar. Çevre için de, dışa bağımlılık için de olumlu adımlar. İnşallah bu güzel haberler, bize de faturalar da düşüş olarak yansır.
    Yanıtla +11
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    yurt dışından saman alıyoruz de bari. :). nickinden ne oldugun belli.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    faturalarda bir aksiyon göremiyoruz !
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kapasitemizi pandemi yılında %13 arttırmayı başarmışız. Kurulu güç 8000 mw'dan 9244 mw'a çıkmış rekor kırmamız normal.
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    NumberOfPi (Kadir Aydos) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım faturalara yansır ama faturanın büyük bir bölümü vergi zaten o yüzden pek sanmıyorum.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) NumberOfPi
    faturaya yansımaz ama cari açığı azaltır
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    berk768 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'nin enerji açığını nükleer enerji kapatır.50-60 yıllık ömrü var, rüzgar türbinleri vb paneller 30 yıl gitmiyor.


    Şuan 2 adet nükleer santral inşası devam ediyor.Her alanda büyümeye devamm.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) berk768
    birisi akkuyu'da diğeri nerede inşaa ediliyor Sinop taki mi o başlamadı diye biliyorum
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle haberlerden sonra enerji fiyatları yükseliyor nedense ülkemizde.
    Daha çok yenilenebilir enerji yatırımı yapılır umarım da ülkemizin dışarıya bağımlılığı bir nebze de olsa azalır.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekor kırdı da ne oldu...
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    yurt dışından saman alıyoruz de bari. :). nickinden ne oldugun belli.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel haberler bunlar. Çevre için de, dışa bağımlılık için de olumlu adımlar. İnşallah bu güzel haberler, bize de faturalar da düşüş olarak yansır.
    Yanıtla +11
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    abitgear (Hüseyin ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arada bir de olsa güzel şeyler oluyor tabi.

    Daha iyiye gitmesi dileğiyle..
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