Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

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Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payı artmaya devam ediyor. Rüzgar enerjisinde 2021’e rekor başlangıç yapıldı.

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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Ocak 2021’de Türkiye’de 27.046 GWh elektrik üretildi. Üretilen elektriğin yüzde 10,7’si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Rüzgardan elektrik üretimi, tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti

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Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Ocak ayında üretilen elektriğin yüzde 34,7’si kömürden yüzde 30,8’i doğal gazdan, yüzde 15,9’u hidrolik santrallerden yüzde 10.7’si rüzgardan elde edildi. Kalan yüzdelik dilimleri ise jeotermal, güneş ve biyokütle kaynakları oluşturuyor. Ocak’ta üretilen elektriğin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanma oranı yüzde 49,5 oldu.

Kurulu güç bakımından toplam 96 bin 271 MW’a ulaşıldı. Geçen ay 380 MW’lik kapasite artışı gerçekleşti. Rüzgarda kurulu toplam güç 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçti. Yani toplam kurulu gücün yüzde 9,4’ünü rüzgar enerjisi oluşturuyor.

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