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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    Elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı, aylık olarak yüzde 10'u geçti. Tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10 aşıldı.
    23 Şubat 2021, 16:53 (56 dk.)
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    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor
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    Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payı artmaya devam ediyor. Rüzgar enerjisinde 2021’e rekor başlangıç yapıldı.

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    Ocak 2021’de Türkiye’de 27.046 GWh elektrik üretildi. Üretilen elektriğin yüzde 10,7’si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Rüzgardan elektrik üretimi, tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti

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    Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Ocak ayında üretilen elektriğin yüzde 34,7’si kömürden yüzde 30,8’i doğal gazdan, yüzde 15,9’u hidrolik santrallerden yüzde 10.7’si rüzgardan elde edildi. Kalan yüzdelik dilimleri ise jeotermal, güneş ve biyokütle kaynakları oluşturuyor. Ocak’ta üretilen elektriğin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanma oranı yüzde 49,5 oldu.

    Kurulu güç bakımından toplam 96 bin 271 MW’a ulaşıldı. Geçen ay 380 MW’lik kapasite artışı gerçekleşti. Rüzgarda kurulu toplam güç 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçti. Yani toplam kurulu gücün yüzde 9,4’ünü rüzgar enerjisi oluşturuyor.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha bu birşey değil. Yeni başlıyor furya. Çok daha fazla artacak o oran.
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    darkaura 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    yenilenebilir enerji fiyat ve kapasite olarak rekabetci noktaya geldi. tek sikinti sureklilik devamlilik. bu yuzden ruzgarin gunesin olmadigi saatlerde fosil yada nukleer guc gerekiyor. elektrigi buyuk olcekde depolamanin ucuz bir yolunun bulunmasi gerek.
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