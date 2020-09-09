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    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor

    AMD’nin 7nm+ sürecinde tasarladığı Zen 3 çekirdeklerinden oluşan Ryzen 4000 masa üstü işlemciler nihayet tanıtılıyor. 8 Ekim tarihinde firma bombayı patlatacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    10,7b
    28
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
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    Yılın dördüncü çeyreği için önemli hazırlıklar yaptığı bilinen AMD; rakipleri Nvidia ve Intel’in lansmanlarını bekledikten sonra bombayı patlattı. Vermeer kod adlı Ryzen 4000 masa üstü işlemcileri 8 Ekim’de sahneye çıkacak.

    Ryzen 4000 işlemciler neler sunacak?

    Ryzen 4000 masa üstü işlemci serisi AMD’nin 7nm+ sürecinde tasarladığı Zen 3 çekirdeklerinin ilk ürünleri olacak. Normalde AMD ilk olarak sunuculara yönelik EPYC işlemcilerini duyururdu ancak sıralama değişmiş gibi duruyor. Ya da lansmanda Zen 3 tabanlı EPYC işlemcilerin de duyurusu yapılabilir.

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    AMD hali hazırda Zen 2 mimarisi ile işlemci pazarında fırtınalar estiriyor. Öyle ki Intel bile rakibine pay kaptırdığını itiraf etti. Elde edilen başarılar ile AMD hisseleri tarihi zirve olan 94$’ı gördü.

    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
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    Zen 3 ile firma çıtayı biraz daha yukarı çekmeyi planlıyor. Zen 2 mimarisine göre yüzde 17 daha iyi döngü başına komut sayısı – IPC olacağı daha önce iddia edilmişti. Ayrıca her Zen 3 çekirdeği için ön belleği iki katına çıkaran yeni birleşik ön bellek yapısı ve kayar nokta performansında yüzde 50 civarında artış da önemli unsurlar arasında.

    Diğer taraftan çekirdek frekanslarının da 200-300 MHz arasında artış göstereceği ifade ediliyor. Böylece firmanın en güçlü işlemci mimarisini göreceğiz. Özellikle onuncu nesil Intel Core işlemciler ile kafa kafaya bir mücadele girişebilecek. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenen seride 10 çekirdekli bir seçeneğin olacağı da dile getiriliyor.

    Ryzen 4000 işlemcilerin AM4 soketine destek sunacağı belirtilirken 400 ve 500 serisi çipsetlerin uyumlu olduğu aktarılıyor. 300 serisi çipset ise geçmişte kalacak. Henüz Ryzen 4000 serisinde hangi modeller bulunacak belli değil.



    https://www.techpowerup.com/271981/amd-announces-a-red-october-zen-3-on-october-8-rdna2-on-october-28 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0ldskool (Old is Koool) 1 gün en beğenilen
    Amd, intel’e acımıyor. Bir sağdan bir soldan vurmaya devam ediyor.

    Amd’den işlemci fiyatları düşsün diye rekabet istedik bunlar ayarı kaçırdı
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    babgozd 1 gün
    AMD mimari açıdan, IPC olarak yani, Intel'i zaten yakalayıp geçti ama Intel çekirdek hızı avantajı yüzünden hep tek çekirdekte önde götürüyordu. Eğer %17 IPC artışı ve biraz çekirdek hızı artışı ile gelirse Intel'i 6 GHz bile kurtarmaz 7 GHz gerekir.
    AMD mimari açıdan, IPC olarak yani, Intel'i zaten yakalayıp geçti ama Intel çekirdek hızı avantajı yüzünden hep tek çekirdekte önde götürüyordu. Eğer %17 IPC ar...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    Eğer gerçekten iyi bir şey çıkarsa sonunda Intel'in oyuncu işlemcileri tahtı Ryzen 4000 serisine bırakabilir.
    3600x gibi bir F/P kralı ortaya çıkarsa gene fırtınalar eser.
    Eğer gerçekten iyi bir şey çıkarsa sonunda Intel'in oyuncu işlemcileri tahtı Ryzen 4000 serisine bırakabilir. 3600x gibi bir F/P kralı ortaya çıkarsa gene ...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    emir_sezer (emir sezer) 6 dk.
    zen 3 yarine zen 4 deselerdi kafa karışıklığı yaratıyor
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    ONIONBUD 53 dk.
    Bu kayar nokta iyileştirmesi ve NVidianın cuda çekirdekleri artışı ile gelen kartlar ile, yapay zeka gerektiren proğramlar kullanan benim gibilere daha çok hitap ediyor.
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    artenis (mehmet n.) 5 sa.
    İyi render alsın, ısınması orta derece olsun tamamdır.
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    _Dominic_Toretto_ 10 sa. (düzenlendi)
    10/20 çekirdekli bir modelin de geleceği konuşuluyor. Ki bence de gelmeli, boşluğu doldurur. Bu sene Intel'in işi daha da zor olacak.10/20 modeli 4750X - 4850X diye adlandırılabilir.4000 serisi tanıtıldığı zaman, 3000 serisinde bir indirim haberi duymamız büyük olasılık. İkinci elde bol bol 3000 / 2000 serisi göreceğiz.
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    redar 21 sa.
    Yahu burada herkes Windows optimizasyonu demiş durmuş... o kadar yabancı YouTube kanalı izledim hiçbirinde böyle bir şey duymadım. Ya buradakiler sallıyor ya da gaipten bilgi almışlar.



    Kaynak atın da görelim bakalım neymiş mevzu?



    Benchmark’larda Ryzen işlemciler çoklu çekirdekte daha çok performans gösteriyor eşdeğer Intel işlemcilere karşı. Burada ne mevzu koşuyor millet anlamadım?
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    FreeRun 1 gün
    intel nvidia alır geçerim, windows ta stabilite bunlarda
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    Spazioso (Engin Durak) 1 gün
    Bu haberden sonra beni heyecanlandıran şey Intel 11. Gen oldu açıkçası :). Hali hazırda 14 nm-10 nm işlemciyle ancak kafa kafaya bir işlemci çıkaran markadan söz ediliyor. Üstelik bu marka bizlere 7 nm işlemciler sunarken ancak 10 nm ve 14 nm'ye rakip olabiliyor.

    11. ya da 12. nesilde olası bir 7 nm hamlesi AMD'yi zorlayacaktır. Yine son kullanıcı mutlu olacaktır. En azından öyle umuyorum.
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    vedkum 1 gün
    8700K kullanıcısı olarak çok memnunum, 4-5 sene kullanmayı planlıyorum. O vakit gelince amd tabanına dönecek gibiyim.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 gün
    300 serisine destek gelse keşke...
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 1 gün
    Sonu yok, her sene yeni işlemciler, gıdım gıdım verilen teknolojiler, bilinçli eskitmeye uğrayan eski teknolojiler.
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    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, zen 3 ve
    3 etiket daha zen 2 ryzen 4000 cpu Donanım
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