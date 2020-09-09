Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor

Tam Boyutta Gör

Yılın dördüncü çeyreği için önemli hazırlıklar yaptığı bilinen AMD; rakipleri Nvidia ve Intel’in lansmanlarını bekledikten sonra bombayı patlattı. Vermeer kod adlı Ryzen 4000 masa üstü işlemcileri 8 Ekim’de sahneye çıkacak.

Ryzen 4000 işlemciler neler sunacak?

Ryzen 4000 masa üstü işlemci serisi AMD’nin 7nm+ sürecinde tasarladığı Zen 3 çekirdeklerinin ilk ürünleri olacak. Normalde AMD ilk olarak sunuculara yönelik EPYC işlemcilerini duyururdu ancak sıralama değişmiş gibi duruyor. Ya da lansmanda Zen 3 tabanlı EPYC işlemcilerin de duyurusu yapılabilir.

İlginizi Çekebilir

Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

AMD hali hazırda Zen 2 mimarisi ile işlemci pazarında fırtınalar estiriyor. Öyle ki Intel bile rakibine pay kaptırdığını itiraf etti. Elde edilen başarılar ile AMD hisseleri tarihi zirve olan 94$’ı gördü.

Tam Boyutta Gör

Zen 3 ile firma çıtayı biraz daha yukarı çekmeyi planlıyor. Zen 2 mimarisine göre yüzde 17 daha iyi döngü başına komut sayısı – IPC olacağı daha önce iddia edilmişti. Ayrıca her Zen 3 çekirdeği için ön belleği iki katına çıkaran yeni birleşik ön bellek yapısı ve kayar nokta performansında yüzde 50 civarında artış da önemli unsurlar arasında.

Diğer taraftan çekirdek frekanslarının da 200-300 MHz arasında artış göstereceği ifade ediliyor. Böylece firmanın en güçlü işlemci mimarisini göreceğiz. Özellikle onuncu nesil Intel Core işlemciler ile kafa kafaya bir mücadele girişebilecek. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenen seride 10 çekirdekli bir seçeneğin olacağı da dile getiriliyor.

Ryzen 4000 işlemcilerin AM4 soketine destek sunacağı belirtilirken 400 ve 500 serisi çipsetlerin uyumlu olduğu aktarılıyor. 300 serisi çipset ise geçmişte kalacak. Henüz Ryzen 4000 serisinde hangi modeller bulunacak belli değil.

https://www.techpowerup.com/271981/amd-announces-a-red-october-zen-3-on-october-8-rdna2-on-october-28

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.