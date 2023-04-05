Oyuncular için harika! Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D karşılaştırması

Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 7950X3D
AMD, Ryzen 7 7800X3D işlemcisinin şimdiye kadar ilk nesil Ryzen 7 5800X3D ile olan performans karşılaştırmalarını ve Intel’in Core i9-13900K ile olan kıyaslamalarını yayınladı. Şimdi ise AMD’nin resmi bir slaytı sızmış durumda. Bu görselde Ryzen 7 7800X3D ile Ryzen 9 7950X3D’nin performans karşılaştırması bulunuyor.
Ryzen 7 7800X3D, raflardaki yerini aldığında Ryzen 7 5800X3D'nin gerçek halefi olacak. 8 çekirdek, 16 izlek ve aynı 104 MB önbelleğe (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) sahip olacak olan işlemci 4GHz temel, 5 GHz boost saat hızlarında çalışacak. TDP ise 120W. Ryzen 7 7800X3D için belirlenen resmi fiyat ise 449 dolar. Öte yandan AMD, Ryzen 9 7950X3D için 699 dolar talep ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı