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    Oyuncular için harika! Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D karşılaştırması

    AMD’nin Ryzen 7000X3D 3D V-Cache işlemcileri oyuncular için piyasadaki en iyi seçenekler arasında. Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D karşılaştırması ise oyuncular için harika bir çıktı sağlıyor.
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    Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 7 7950X3D karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 7000X3D serisi işlemciler çok yakında son üyesi Ryzen 7 7800X3D modeline kavuşacak. Bu işlemci 6 Nisan tarihinde piyasaya çıkacakken bu sefer aile içi performans kıyaslamalarında ortaya çıktı. Görünüşe göre Ryzen 7 7800X3D ile ailenin tepe modeli Ryzen 9 7950X3D arasında ciddi bir fark olmayacak.

    Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 7950X3D 

    AMD, Ryzen 7 7800X3D işlemcisinin şimdiye kadar ilk nesil Ryzen 7 5800X3D ile olan performans karşılaştırmalarını ve Intel’in Core i9-13900K ile olan kıyaslamalarını yayınladı. Şimdi ise AMD’nin resmi bir slaytı sızmış durumda. Bu görselde Ryzen 7 7800X3D ile Ryzen 9 7950X3D’nin performans karşılaştırması bulunuyor.

    Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 7 7950X3D karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    AMD’nin 21 oyunda kıyasladığı işlemcilerin performans farkının en azından oyunlarda çok az olduğunu görüyoruz. Ryzen 7 7800X3D, büyük abisinin arkasında kalıyor genellikle ancak en uç noktada bile fark yüzde 8’i geçmiyor. Hatta ve hatta bazı oyunlarda Ryzen 7 7800X3D daha iyi performans sergiliyor.

    Ryzen 7 7800X3D, raflardaki yerini aldığında Ryzen 7 5800X3D'nin gerçek halefi olacak. 8 çekirdek, 16 izlek ve aynı 104 MB önbelleğe (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) sahip olacak olan işlemci 4GHz temel, 5 GHz boost saat hızlarında çalışacak. TDP ise 120W. Ryzen 7 7800X3D için belirlenen resmi fiyat ise 449 dolar. Öte yandan AMD, Ryzen 9 7950X3D için 699 dolar talep ediyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    namık tatlısı evde yapılabilecek basit şakalar ergoterapi okuyanların yorumları kes diyene ne denir eminönünden fatih"e nasıl gidilir

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