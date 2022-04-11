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    Ryzen Threadripper stok sıkıntısı çekiyor

    Ryzen Threadripper işlemcilerin bir süredir stok sıkıntısı yaşaması sistem toplayıcıları da zorlamaya başladı. Bazı firmalar rekabette geri kalmamak adına Intel Xeon işlemcilere yöneliyor. 
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    Ryzen Threadripper
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    AMD’nin iş istasyonu tarafında önemli Pazar payına sahip serisi Ryzen Threadipper stok sıkıntısından muzdarip. Geçen yıldan başlayan yetersiz üretim bu yıl etkisini daha da arttırmış durumda. Bazı modeller hiç bulunamıyor. 

    Ryzen Threadripper işlemciler sıkıntıda

    Sistem başına 50 bin dolara kadar çıkan Ryzen Threadripper iş istasyonları son dönemde sıkıntı yaşamaya başladı. Önemli iş istasyonu tedarikçileri yetişmeyen siparişlerden dertli ve müşteri kaybetme tehlikesi var. 

    Maingear, Velocity Micro, Puget Systems gibi firmalar Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi bulamamaktan şikayetçi. Threadripper 3960X ve 3970X ise stoklarda şimdilik yeteri kadar var. Pro versiyonlar nispeten pahalı olduğu için standart makinelere ilgi daha fazla. 

    AMD’nin yılın başlarından bu yana müşterileri sıkıntı konusunda uyardığı belirtiliyor. Tek seferde 10-15 sipariş çıkabilen firmalar için stok sıkıntısı tedirginlik oluşturuyor. Diğer taraftan Lenovo’nun amiral gemisi işlemcilere her zaman ilk erişim hakkının olması alt seviyelerde rekabeti daha da kızdırıyor. Bazı firmalar AMD’ye talep çok olsa da yavaş yavaş Intel Xeon işlemcileri öne çıkarmaya başladı. Bu da AMD için pek iyi bir haber değil. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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