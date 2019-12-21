Sadece yenilenebilir enerji kullanmak isteyenlere özel tarife

Tam Boyutta Gör

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz gün katıldığı Dünya Enerji Görünümü etkinliğinde önemli bir duyuruda bulundu. Türkiye’ye yenilenebilir enerji tarifesi geliyor.

Bakan Fatih Dönmez, “Elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek." dedi.

Ayrıca Bkz. "IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var"

Bu tarife sayesinde bireysel ve kurumsal müşteriler, tükettiği elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesini tercih edebilecek. Bu sayede doğanın korunmasına katkıda bulunacak. Ayrıca yerli yenilenebilir enerji üretim tesislerine de katkıda bulunmuş olacak.

Yenilenebilir enerjiye özel tarifenin mevzuatı 5346 sayılı ve 6094 sayılı kanunlar ile yürürlüğe koymuştu. Bakanın açıklamalarının ardından Bakanlık ve elektrik üretim şirketlerinin çalışmaları hızlandırılacak. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim maliyetleri yüksek olduğu için yeni tarife pahalı olacaktır ancak maliyetler her geçen yıl düşüyor. İlerleyen yıllarda makul ücretlere inecektir.