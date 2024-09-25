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    Hackerlar için yeni çağ: Sahte anılarla ChatGPT’den kullanıcı veriler çalınıyor

    OpenAI’ın yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, görünüşe göre sahte anılar sayesinde kullanıcı verilerinin sürekli çalınmasına izin veriyor. Firma ise bu açığı kapattığını belirtiyor.
    Sahte anılarla ChatGPT’den kullanıcı veriler çalınıyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde, yapay zeka güvenliği konusundaki endişeler yeni bir boyuta taşındı. Güvenlik araştırmacısı Johann Rehberger, ChatGPT'nin uzun süreli bellek özelliğinde tespit ettiği bir güvenlik açığını raporladı. Bu açık, saldırganların kullanıcının bilgilerini sürekli olarak çalmasına olanak tanıyan sahte anılar ve kötü niyetli talimatlar eklemeyi mümkün kılıyordu. OpenAI ise bu açığın kapatıldığını belirtiyor.

    ChatGPT’de yeni güvenlik açığı

    Rehberger’in yaptığı keşif, ChatGPT’nin uzun süreli hafıza/bellek fonksiyonunu kötüye kullanarak kullanıcının tüm girdilerin sürekli olarak dışarıya aktarılabileceğini gösterdi. Bu güvenlik açığı, Şubat ayında test edilmeye başlanan ve Eylül ayında daha geniş bir kitleye sunulan uzun süreli bellek özelliğini hedef alıyordu

    Bu özellik, önceki konuşmalardan elde edilen bilgileri kaydediyor ve ileriki konuşmalarda bunları kullanarak yapay zekanın kullanıcı hakkında detaylı bir farkındalığa sahip olmasını sağlıyordu.

    Sahte anılarla ChatGPT’den kullanıcı veriler çalınıyor Tam Boyutta Gör
    Rehberger’in araştırmasında yanıltıcı anılar eklemek için dolaylı komut enjeksiyonu kullanılıyor. Örneğin, bir kullanıcı hakkında 102 yaşında olduğu, Matris'te yaşadığı ve Dünya'nın düz olduğuna dair yanlış bilgiler eklenebiliyor ve ChatGPT bu yanlış bilgileri gelecekteki konuşmaların bağlamında kullanıyordu. Bu tür yanıltıcı veriler, Google Drive, Microsoft OneDrive gibi platformlarda saklanan dosyalar, resimler veya Bing gibi sitelerdeki içeriklerle de eklenebiliyordu.

    Rehberger, bulgularını Mayıs ayında OpenAI ile paylaştı. Ancak şirket, raporu güvenlik açığı olarak kabul etmeyerek sorunu kapattı. Bunun üzerine araştırmacı, haziran ayında yeni bir açıklama yaparak bu kez MacOS üzerinde çalışan ChatGPT uygulamasının tüm kullanıcı girdilerini ve çıktıları, saldırganın belirlediği bir sunucuya ileten bir ispat geliştirdi. Sadece kötü niyetli bir bağlantıya yönlendirmek, saldırganın tüm kullanıcı verilerini sürekli olarak toplamasına yetiyordu.

    Web sürüm güvende

    Rehberger yayınladığı videoda “Gerçekten ilginç olan şey, bunun artık bellekte kalıcı olması. Komut enjeksiyonu ChatGPT'nin uzun vadeli depolama alanına bir bellek ekledi. Yeni bir konuşma başlattığınızda, aslında hala veri sızdırmaya devam ediyor.” dedi. Öte yandan bu saldırı, ChatGPT'nin web arayüzü üzerinden yapılamıyor. OpenAI, bu tür güvenlik açıklarını önlemek için geçtiğimiz yıl bir API çözümü sunmuştu.

    Ancak hala kötü niyetli içeriklerle bellek aracına uzun vadeli bilgiler eklenebilmesi, potansiyel tehditlerin varlığını sürdürüyor. ChatGPT kullanıcıları, bu tür saldırılardan korunmak için oturumlar sırasında belleğe yeni bir bilgi eklenip eklenmediğine dikkat etmeli ve kaydedilen anıları düzenli olarak gözden geçirmeli. Yukarıdaki GIF ile belleğe alınan verileri inceleyebilir, silebilir veya doğrudan bellek özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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